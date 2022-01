Le Cégep de Trois-Rivières en tête du palmarès des collèges en recherche

Le Cégep de Trois-Rivières maintient sa 1re position au palmarès Canada’s Top 50 Research colleges 2021 publié par l’organisme RE$EARCH Infosource. Cette position dans le haut du classement parmi les collèges de partout au Canada est attribuable aux revenus de recherche évalués à près de 19 millions de dollars répartis entre les trois centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) affiliés au cégep, soit le CMQ, Innofibre et le C2T3.

«Les travaux de nos CCTT soutiennent les entreprises dans leur développement et leur innovation, ce qui a représenté un défi important tant pour eux que pour nous dans le contexte actuel. Nous sommes fiers de permettre à nos étudiants de se perfectionner dans ce contexte stimulant, où nous sommes reconnus parmi les leaders de la recherche au pays. C’est une belle consécration qui démontre le travail incroyable accompli par nos trois CCTT», affirme Louis Gendron, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.

Dans sa catégorie (collège de dimension moyenne), le Cégep se positionne aussi 1er pour la contribution à la recherche industrielle supportée directement par le secteur privé, 1er pour le plus grand nombre de projets de recherche complétés, 1er pour le plus grand nombre partenariats de recherche et 2e pour les revenus de recherche du secteur privé.

Le Cégep de Trois-Rivières compte trois centres collégiaux de transfert de technologie, soit le CMQ – Centre de métallurgie du Québec, Innofibre – Centre d’innovation des produits cellulosiques et le C3T3 – Centre collégial de transfert de technologie en télécommunication.