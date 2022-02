Le casse-tête du coach: Carl Neill, Shawn St-Amant et Philippe Desrosiers plient bagage

Trois artisans de la victoire d’hier ont dû faire leur valise après le match. L’attaquant Shawn St-Amant et le défenseur Carl Neill ont pris la direction de Laval, tandis que Philippe Desrosiers sera de retour au Manitoba, dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Neill, avec 3 points hier, aurait pu amener l’offensive qu’apportait un Charles-David Beaudoin, qui poursuivra sa carrière en Suède.

St-Amant, qui compte 15 buts et 23 points cette saison, est aussi une lourde perte en attaque. Pour ce qui est de Desrosiers, il s’agit de l’un des meilleurs gardiens de but de la ECHL. D’ailleurs, il a récolté la 3e étoile dans la victoire hier. Fort à parier que Tristan Bérubé retrouvera le poste de gardien de but #1.

Sur la patinoire, Trois-Rivières et Adirondack ont à nouveau rendez-vous, cette fois, du côté des États-Unis, ce vendredi. La rencontre s’amorcera à 19h. Le prochain match à domicile des Lions est quant à lui prévu le 23 février, face aux Mariners du Maine. Il s’agira du premier affrontement d’une série de 7 à domicile pour la formation trifluvienne.