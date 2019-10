Le capitaine prend les choses en main

Les Estacades de Trois-Rivières avaient encore bien frais en mémoire le match du 8 septembre dernier où les Élites étaient venus les vaincre 2 à 1. Cette fois, les Estacades l’ont emporté 4 à 2.

Ils ont été incisifs dans leur travail, mettant beaucoup de pression sur les défenseurs des Élites, surtout en deuxième et troisième période.

Les Élites ont commencé le match avec fougue, marquant rapidement. Les Estacades ont répliqué avec deux buts rapides (Luneau et Juneau) en début de deuxième. C’est venu fouetter les ardeurs des gagnants à un point tel que les Estacades ont joué un jeu physique et intense.

La performance des Estacades en désavantages numériques a été exceptionnelle également, tenant le coup en six occasions.

Offensivement, le capitaine Tristan Luneau a pris les choses en main en marquant deux buts en avantages numériques, en plus de se faire complice d’un autre but. Charles Juneau, avec son premier, et Antoine Tremblay (3e), ont complété le pointage pour les Estacades.

En action pour un troisième match consécutif, Vincent Filion continue de s’imposer devant le filet. Il a reçu 25 tirs en sa direction.

Trois-Rivières occupe le premier rang de la Division La Coop Fédérée avec un dossier de 7 gains contre 3 revers. Le prochain affrontement aura lieu ce vendredi alors que les Lions du Lac Saint-Louis seront en visite.