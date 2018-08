Le Cap-de-la-Madeleine aura sa piscine intérieure

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

CAP-DE-LA-MADELEINE. C’est officiel: le Centre Jean-Noël Trudel aura sa piscine intérieure. Le gouvernement du Québec a confirmé l’octroi de 715 000$ pour réaliser ce projet attendu par de nombreux citoyens.

La piscine mesurera 30 pieds par 60 pieds et aura une profondeur variant de trois à cinq pieds considérant qu’elle servira aux cours d’Aquaforme et de natation. Un programme d’initiation à l’eau au camp de jour estival, de la baignade libre en famille, un forfait de fêtes d’enfants avec thématique et un partenariat avec les écoles et collèges du secteur sont aussi envisagés.

La piscine intérieure sera chauffée afin de pouvoir être utilisée 12 mois par année.

Le projet prévoit également l’aménagement d’une salle polyvalente qui servira aux cours de tai-chi et de yoga, ainsi que d’un vestiaire et d’un local pour les sauveteurs. Le tout se retrouvera dans une nouvelle annexe qui sera construite sur les terrains du Centre Jean-Noël Trudel.

«C’est un besoin de la population dans le secteur. Ce besoin est né des demandes de la population. On offrait des cours aquatiques dans des piscines privées de résidences pour aînés, mais on manquait cruellement de place. On devait refuser du monde et on a une liste d’attente. On prévoit aussi embaucher des moniteurs et des sauveteurs», explique Gaétan Laperrière, directeur général du Centre Jean-Noël Trudel.

La subvention gouvernementale s’ajoute aux 500 000$ que la Ville s’était engagée à octroyer, en décembre 2017, pour soutenir la construction de cette piscine. Les Caisses Desjardins accordent, pour leur part, un montant de 75 000$ sur cinq and, en plus d’investir dans l’achat d’équipement qui pourra être utilisé par le Centre. D’ailleurs, la piscine portera le nom de Centre aquatique Desjardins.

L’ouverture du Centre aquatique Desjardins est prévue à l’automne 2019 ou au printemps 2020. Plus de 2500 personnes fréquentent le Centre chaque semaine.