Afin de promouvoir sa mission basée sur l’accueil, l’écoute et le soutien, le Centre du sein Le Ruban Rose de Shawinigan a lancé une programmation d’activités qui se tiendront en octobre.

Le message qui sera véhiculé au cours de ce la sensibilisation au cancer du sein est « Le cancer du sein, parlons-en! »

Les activités, qui se veulent variées, permettrons aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches de prendre la parole pour exprimer leurs questionnements, témoigner de leur vécu et échanger avec les autres survivants et proches aidants.

Café-rencontre à Shawinigan

Sous le thème « Identifier mes besoins, nous en avons tous! », un café-rencontre sera organisé le 12 octobre de 10h30 à 12h au Restaurant Auger de Shawinigan. L’activité est animée par la travailleuse sociale Isabelle Lafrenière. À noter que les rencontres se tiennent mensuellement, à chaque 2e mardi du mois. Le passeport vaccinal est requis.

Conférence de Chantal Carignan

Dans le cadre d’une série de cafés-rencontre qui se tiendront tous les mois (3e jeudi du mois), la conférence « Renaître après un cancer : il y a plusieurs vies! » sera présentée par l’intervenante Chantal Carignan. Cette conférence, qui se tiendra dans les locaux de la FADOQ de Nicolet, lancera la série, le 21 octobre de 9h à 10h30.

Mini colloque

En collaboration avec Yoga Sérénité, un mini colloque sera organisé le 27 octobre de 13h à 16h30 à la Cité de l’énergie. Au programme, témoignages et discussions avec des intervenants du domaine de la santé. Une visite au sommet de la tour viendra clôturer cette rencontre.

Kiosque d’information

Le 13 octobre de 9h30 à 17h, le Centre du sein Le Ruban Rose tiendra un kiosque d’information au Centre Les Rivières. Sur place, il sera possible de se procurer de la documentation et des articles promotionnels, ainsi que de rencontrer les intervenantes.

Centre du sein le Ruban Rose: une ressource précieuse

Seul organisme présent entre Québec et Montréal reconnu par le CIUSSS-MCQ, le Centre du sein Le Ruban Rose vient en aide à des femmes de partout en Mauricie et ses environs. Le Ruban Rose rejoint sa clientèle notamment grâce aux infirmières pivot en oncologie (IPO) dans les hôpitaux de La Tuque, Trois-Rivières et même Québec, qui réfèrent les personnes dès qu’elles reçoivent un diagnostic de cancer du sein. À l’hôpital du Centre-de-la-Mauricie, dans le secteur Shawinigan-Sud, une intervenante du Ruban Rose est toujours sur place dans un local près de la radiologie, où elle peut recevoir les femmes au moment de passer leur mammographie, les apaiser quand elles apprennent une mauvaise nouvelle et leur expliquer les services offerts pour les accompagner tout au long de leur processus.