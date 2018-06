«Le Canadien a comblé un besoin» – Patrick Lalime

ENTREVUE. De passage à Trois-Rivières, l’ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey (LNH) et des Cataractes de Shawinigan (LHJMQ), désormais analyste sportif à TVA Sports, Patrick Lalime, est revenu sur le dernier repêchage de la LNH qui se tenait à Dallas.

Le comité du golf de la Maison des Jeunes de Pointe-du-Lac a confié la présidence d’honneur à monsieur Lalime dans le cadre la 13e édition de sa traditionnelle «Journée de golf» au profit de ladite Maison des Jeunes.

Rappelons que le repêchage 2018 s’est amorcé sans surprise alors que Rasmus Dahlin s’est retrouvé à Buffalo et qu’Andrei Svechnikov s’est retrouvé en Caroline.

Le Canadien de Montréal a ensuite jeté son dévolu sur le joueur de centre Jesperi Kotkaniemi, décision qui a fait quelque peu jaser sur les réseaux sociaux. Le Finlandais de 6’1 représentait un «mystère» aux yeux de bien des experts alors que les ailiers Brady Tkachuk et Filip Zadina (LHJMQ) lui étaient favoris.

«Je ne suis pas vraiment surpris», confie l’ancien #40. «Le Canadien a comblé un besoin. Rendu à ce stade-là, c’est-à-dire au 3e, 4e ou 5e échelon, c’est dur à prévoir à moins d’avoir un talent exceptionnel disponible. L’avenir nous le dira! Zadina était l’homme de la situation, mais les Finlandais sont des joueurs complets et travaillants alors je pense que c’est une bonne prise.»

Celui qui détient le record de parties invaincues à ses débuts dans la LNH avec 16 (14 victoires – 2 verdicts nuls) aimerait lui aussi voir plus de Québécois être repêchés.

«J’aimerais ça, car en tant que Québécois, j’ai eu ma chance de cette façon. Mais je suis convaincu que ce n’est pas par choix, car il y a tellement de possibilités maintenant. Auparavant, le focus sur le Québec était plus fort alors que maintenant, le talent est international. Par contre, entre deux joueurs évalués de la même façon, j’aimerais mieux qu’on prenne le Québécois, c’est sûr et certain!»

Et à savoir si le Canadien peut se retrouver en séries éliminatoires dès la saison prochaine?

«Je pense que c’est possible. Avec Carey Price et Shea Weber en santé, c’est deux gros noms qui s’ajoutent. Il faudrait combler un besoin au centre et ajouter un défenseur gauche. Lorsque tu as une formation en santé, on sait jamais ce qui peut arriver», explique-t-il.

Shawinigan sur le cœur

Celui qui soufflera ses 44e bougies le 7 juillet a disputé deux saisons complètes avec les Cataractes de Shawinigan. C’est d’ailleurs là qu’il a rencontré la femme de sa vie.

«J’ai eu un drôle de parcours à Shawinigan. Je n’ai pas eu des saisons faciles. J’ai été coupé à 17 ans et j’ai joué dans deux ou trois autres ligues. Je suis revenu à 18 ans et la fin de saison de mes 19 ans a sûrement été mes plus beaux moments. Je jouais beaucoup!», lance-t-il.

«Je me souviens aussi d’un match des «Héros du samedi» où j’avais excellé. J’ai adoré la Ville de Shawinigan et mon épouse vient de là. On passe d’ailleurs nos étés dans cette région», conclut-il.