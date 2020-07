Le café ludique Les Mauvais Perdants ferme ses portes

La direction du café ludique Les Mauvais Perdants est contrainte de fermer ses portes et elle en a fait l’annonce via sa page Facebook officielle.

Voici ce qu’on peut y lire :

C’est la fin d’une aventure.

Après 5 belles années, les mauvais perdants accrochent leurs chandails d’animateurs et rangent leurs jeux dans les boîtes pour une dernière fois.

La période de repos forcée des derniers mois nous a permis de nous recentrer sur l’entreprise et de réfléchir à notre avenir. Ce genre de décision n’est jamais facile, mais nous la prenons avec assurance et certitude. Nous nous tournons vers un avenir prometteur, soyez sans crainte.

Nous tenons à remercier nos employés, clients, partenaires et fournisseurs pour ces belles années. Nous repartons fiers du travail accompli et la tête pleine de souvenirs. Nous avons fait de belles rencontres, des couples se sont formés autour de nos tables, des amitiés sont nées, des colocs se sont trouvés, des équipes sont sorties victorieuses des soirées quiz, des villageois ont été dévorés, et des milliers de personnes ont découvert le plaisir des jeux de société.

Merci de votre support et de vos encouragements au cours des années. Merci d’avoir fait partie de ce projet un peu fou. Merci d’avoir été des mauvais perdants fidèles!

C’est la fin d’une aventure…. mais ce n’est pas la fin! On se reverra bientôt pour d’autres péripéties. À suivre…

*** Le café sera ouvert pour les retours de location et les breuvages pour emporter aux heures habituelles cette semaine. Une vente de jeux et d’équipements aura lieu bientôt ; restez à l’affût, les détails seront annoncés sous peu sur notre page. Ce sera votre dernière chance pour nous dire au revoir et rapporter un jeu ou un petit morceau de nostalgie à la maison.