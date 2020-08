Le bras de fer, un sport en émergence

Le Trois-Rivières Armwrestling Club en mode recrutement

Le Trois-Rivières Armwrestling Club (TRAC) a vu le jour il y a bientôt trois ans. Il est réservé aux adeptes de bras de fer, un sport de plus en plus pratiqué dans le monde.

En effet, l’époque où le bras de fer ne faisait que divertir la foule dans quelconques bars est révolue. Celui-ci est devenu un sport de contact et il est même possible de gravir les échelons jusqu’aux championnats mondiaux, comme l’a d’ailleurs fait le Trifluvien Alain Goyer.

«Le bras de fer est un sport de combat, c’est de la lutte de bras», explique Simon Giguère, membre du TRAC et recruteur en chef. «Il y a beaucoup de tactiques et il faut de l’endurance. Il faut savoir où appliquer la force. Il faut défaire le mythe qui dit qu’il faut avoir des gros bras. Nous avons un membre, Alexis Matteau, qui est un des meilleurs poids pour poids et il pèse 120 lbs. Il affronte des gars de 150 lbs dans sa catégorie et il les bat. Il faut savoir mettre la force à la bonne place et dans le bon angle.»

«Il y a des règles à respecter et des stratégies à utiliser. Il y a beaucoup de techniques, comme la façon de tirer à l’intérieur de la table, la façon de tirer à l’extérieur de la table, le placement des doigts et l’application de la force à tel ou tel endroit.»

Le TRAC est en période de recrutement, lui qui compte environ dix membres actifs. Il avait une bonne idée pour aller chercher de la visibilité cet été, mais l’arrivée de la COVID-19 en sol québécois est venue contrecarrer les plans.

«On n’a pas de local attitré alors on voulait amener nos tables au centre-ville cet été. On aurait piqué la curiosité des gens et ç’a aurait été une belle façon de promouvoir notre sport. On va se reprendre l’été prochain. C’est certain qu’un jour, on aimerait avoir notre local, notre gym spécifique au bras de fer et on en parle, parfois, de mettre de montants. On ne pense pas offrir de cours parce qu’on n’a pas la prétention de pouvoir le faire. On n’a pas l’expérience ni la notoriété pour le faire», concède-t-il.

«Pour le moment, on continue le recrutement via les réseaux sociaux. C’est vraiment ouvert autant aux filles qu’aux garçons. On veut faire valoir notre sport et développer le TRAC alors on n’est pas là pour jouer au tough, ni pour rire de monde. On a de vrais athlètes avec de vraies tables de compétition et on s’amuse. Lors de la première pratique, on apprend et on montre comment fonctionne le bras de fer. Dès la deuxième pratique, c’est parti! Là, on se met vraiment à faire de vrais duels.»

Pour ce qui est de l’âge, il n’y a pas vraiment de barème au bras de fer. Âgé de 15 ans, George Bejjani s’avère le plus jeune athlète à avoir remporté le titre du champion chez les plus de 90 kg. Allen Fisher, qui compte maintenant 26 titres mondiaux, continue toujours à pratiquer le bras de fer à 54 ans.

«C’est vraiment ouvert à tous les âges. Nous avons déjà eu un policier de 45 ans avec nous et aux États-Unis, un homme de 69 ans a terminé au deuxième rang d’une grosse compétition. Nous avons aussi de jeunes tireurs et il faut savoir qu’on s’entraîne toujours dans un environnement très sécuritaire. Il y a une ligue provinciale pour les moins de 18 ans et aux États-Unis, ils incitent les jeunes à essayer lors de chaque compétition», ajoute M. Giguère.

«Notre sport est en émergence et obtient de plus en plus de visibilité. Il y a une émission, à Z-Télé, qui s’appelle Bras de fer et il y a plusieurs compétitions qui se retrouvent sur YouTube maintenant. La ligue américaine de bras de fer, la World armwrestling league (WAL), diffusent tout sur internet. Souvent, on y voit des évènements avec des cartes de cinq ou six duels, au même type qu’une carte de boxe, où les gars s’affrontent pendant cinq rounds. Le sport a beaucoup gagné en popularité ces dernières années et c’est ce qu’on veut chez nous. On veut attirer le plus d’adeptes possible à venir s’entraîner avec nous», conclut-il.

À quelques reprises dans l’année, la TRAC rejoint la SWAT, soit la Sherbrooke Warrior Armwrestling Team, afin de non pas s’affronter sous forme de compétition, mais bien pour s’allier afin de s’entraider et de s’améliorer dans le sport. Pour de plus amples informations, visitez la page Facebook Trois-Rivières Armwrestling Club (TRAC) https://www.facebook.com/Trois-Rivi%C3%A8res-Armwrestling-Club-TRAC-100100308013696.