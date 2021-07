Le boulevard des Récollets encore inondé

De fortes précipitations ont à nouveau frappé Trois-Rivières dans la soirée du mardi 6 juillet, occasionnant une nouvelle accumulation d’eau sur le boulevard des Récollets et forçant sa fermeture temporaire entre le boulevard Jean-XXIII et la rue J.-Réal-Desrosiers.

Des travaux d’urgence avaient récemment été décrétés pour remplacer le barrage de la rivière Millette, barrage qui avait été endommagé lors de la tempête de récurrence centenaire du 8 juin et dont le bris provoquait des inondations récurrentes dans le secteur du boulevard des Récollets.

Les inondations se produisent pour deux raisons: un débit d’eau trop rapide engorgeait les canalisations et une grande quantité de débris s’est accumulée dans les conduites du secteur, réduisant leur efficacité.

Avec l’accord du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, la Ville s’était mise à pied d’œuvre rapidement pour ériger une nouvelle structure et ainsi éviter d’éventuelles accumulations dans le secteur.

La structure est en place et ne serait pas en cause pour le refoulement du mardi 6 juillet. C’est plutôt l’accumulation de débris dans les conduites jumelée au bris d’une pompe temporaire qui a posé un problème.

La Ville estime que le problème se serait produit à l’intersection du boulevard des Récollets et de la rue Saint-Joseph, où une canalisation en coude aurait été bloquée par les débris, engendrant le refoulement.

Consciente des impacts sur le réseau, Trois-Rivières s’attaquera dès le mercredi 7 juillet au tronçon problématique et les travaux se poursuivront jusqu’à ce que le coude soit débloqué. Les travaux de nettoyage des conduites étaient d’ailleurs en branle au moment du refoulement.

Les experts estiment que pour le reste, il faudra entre deux et trois semaines pour compléter l’ensemble des opérations.

Un aménagement temporaire

Des contrats totalisant une somme maximale de 588 424,81$ ont été octroyés d’urgence pour réaliser les travaux de construction d’une digue en empierrement et d’un mur de palplanche, ainsi que pour effectuer des travaux de nettoyage de la conduite d’égout pluviale principale de 1,8 mètre de diamètre sous le boulevard des Récollets.

« C’est un aménagement temporaire, mais qui aura une durée de vie entre trois et cinq ans. Ce délai nous permettra de travailler sur un projet de barrage plus onéreux, certes, mais plus complet également. Il faudra des études de sol et hydriques. On va tout faire pour que ce soit construit rapidement », précise le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.