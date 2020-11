Le Bloc Québécois veut protéger le modèle agricole québécois

Le Bloc Québécois et l’UPA s’associent pour réclamer l’adoption du projet de loi C-216 afin de protéger la gestion de l’offre dans les futures négociations commerciales. Ils demandent également au gouvernement libéral de tenir ses promesses et verser aux producteurs sous régime de gestion de l’offre et aux transformateurs les compensations promises pour les concessions faites lors des derniers accords commerciaux.

Au total, c’est près de 10% de part de marché que les producteurs et les transformateurs ont perdu au change avec l’Accord de partenariat transpacifique (PTPCG), l’Accord économique et commercial global (AECG) et l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) et ce, seulement pour le secteur laitier.

« Uniquement pour les producteurs laitiers, ce sont des manques à gagner permanents de l’ordre de 450 millions de dollars par année. Pour l’ensemble des productions et de la transformation sous la gestion de l’offre, on est clairement au-dessus du demi-milliard de dollars. Jusqu’à présent, seuls les producteurs laitiers ont touché – un seul versement – pour les concessions faites dans les deux premiers accords. Ça veut dire que tous les autres n’ont rien reçu», indique le porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Agriculture, Yves Perron.

Le Bloc demande, en conformité avec les engagements mêmes des Libéraux, de :