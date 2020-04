Le bilan s’alourdit en Mauricie/Centre-du-Québec

Il y a maintenant 1086 (+ 40) personnes d’infectées sur son territoire indique le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec.

En date du 23 avril, on retrouve 882 cas en Mauricie tandis que le Centre-du-Québec en a 204. Les hospitalisations augmentent de 70 à 77, dont 3 aux soins intensifs. À ce jour, on enregistre 76 décès (+ 4) sur le territoire, dont 38 au CHSLD Laflèche et 8 à celui de Sainte-Tite.

Statistiques

Veille Actuel TOTAL DES CAS CONFIRMÉS 1 046 1086 Centre-du-Québec 188 204 MRC d’Arthabaska 17 17 – Victoriaville 9 9 MRC de L’Érable 0 0 MRC Bécancour 14 15 – Bécancour 12 13 MRC Nicolet-Yamaska 8 9 MRC Drummond 149 163 – Drummondville 117 131 – Saint-Cyrille-de-Wendover 12 12 – Saint-Germain-de-Grantham 8 8 Mauricie 858 882 MRC du Haut-Saint-Maurice 0 0 MRC Mékinac 42 45 – Saint-Thècle 5 5 – Saint-Tite 27 29 MRC Des Chenaux 26 28 – Notre-Dame-du-Mont-Carmel 6 6 – Saint-Maurice 11 11 – Saint-Narcisse 7 9 MRC Maskinongé 168 173 – Louiseville 77 77 – Maskinongé 8 10 – Saint-Boniface 11 11 – Saint-Étienne-des-Grès 19 19 – Saint-Paulin 8 8 – Saint-Sévère 5 5 – Yamachiche 19 19 Shawinigan 270 273 Trois-Rivières 352 363

* Seules les municipalités comptabilisant 5 cas et plus de COVID-19 peuvent être indiquées.

Veille Actuel Soins intensifs 3 3 Hospitalisations (total incluant soins intensifs) 70 77 Décès– Laflèche – Mgr Paquin – Autres 7236 7 29 7638 8 30 Personnes rétablies 471 471

Éclosions