Le Backyard de retour avec un parcours « Ninja Warrior »

À la suite des assouplissements des mesures gouvernementales, Adrénaline Urbaine sera en mesure de poursuivre ses activités tout au long de l’été 2021. La réouverture de son terrain de jeux extérieurs est prévue pour le 16 juin prochain, bien connu sous le nom Le Backyard.

Le Backyard, qui se veut un centre d’entraînement spécialisé dans les sports de planche, est rapidement passé d’un parc de planches à neige à un parc de planches à roulettes qui sera accessible à tous, offrant d’ailleurs des sessions libres et des cours privés.

Adrénaline Urbaine, ayant toujours en tête d’offrir une expérience optimale et unique à chacun de ses visiteurs, a repensé son aire de jeux. Il y aura des zones distinctives bien définies offrant une variété d’activités supplémentaires. Parmi les nouveautés, on retrouve un parcours de « Ninja Warrior » version sports de planche. Ce parcours à obstacle permettra aux utilisateurs de se mettre au défi, mais aussi de se réchauffer avant leur session de planche.

« L’entraînement fonctionnel est un excellent moyen de se préparer physiquement et mentalement à la pratique des sports de planche. Notre parcours à obstacle permettra de pratiquer l’équilibre, l’agilité et la concentration, trois facteurs importants pour la pratique de nos sports », explique Francis-Olivier Jutras, propriétaire d’Adrénaline Urbaine.

L’entreprise trifluvienne est une des rares entreprises à avoir pu poursuivre ses activités hivernales malgré le confinement.

« On a eu un très bon hiver de notre côté et nos plages horaires étaient très souvent comblées. On a pu bénéficier du fait que les centres de ski étaient ouverts, que les gens pouvaient pratiquer des sports extérieurs, qu’on offre un sport individuel où il est facile de garder les deux mètres de distanciation et où on peut respecter les mesures sanitaires qui étaient mises en place », a confié le propriétaire.

Rappelons que l’équipe d’Adrénaline Urbaine vise à démocratiser la pratique des sports de planche, surtout en les rendant accessibles à tous. Les enfants, les adolescents et même les parents sont invités à venir s’initier et évoluer au skateboard et à la trottinette, du mercredi au dimanche, à partir de seulement 10$ pour les sessions libres et 30$ pour les cours.

L’équipe d’entraîneurs spécialisés d’Adrénaline Urbaine sera présente tout l’été pour offrir des cours d’initiation et d’évolution en planche à roulettes. Les spécialistes de la planche seront aussi présents lors des sessions libres pour assurer un respect des mesures sanitaires et assurer un environnement sécuritaire et encadré.