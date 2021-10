Le 37e Gala Radisson appelle aux candidats 

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) a procédé au lancement de la période de mise en candidature pour le 37e Gala Radisson, présenté par Desjardins. La salle J.-Antonio-Thompson accueillera les invités le soir du mercredi 23 février 2022.

Le comité organisateur, composé de plusieurs bénévoles, s’active à l’organisation de cette soirée à la hauteur des talents de chez nous. En raison de certaines mesures sanitaires à respecter, le Gala se tiendra en présentiel, mais dans une formule complètement revampée qui visera à soutenir notre économie locale.

« Chaque année, on sent l’engouement pour cet événement qui rassemble la communauté d’affaires trifluvienne autour des réalisations de nos leaders. Nos entreprises ont innové, elles s’adaptent et font preuve de résilience pour se démarquer. Plus que jamais, cela nous tient à cœur de les soutenir et de les encourager à continuer », a souligné la présidente du conseil d’administration de la Chambre, Me Cassy Bernier.

Desjardins se réjouit d’être un fier partenaire des succès des entrepreneurs d’ici.

« Au cours des derniers mois, ils ont travaillé avec acharnement, ils ont eu l’audace de continuer et de se réinventer. Il est maintenant temps de souligner leur contribution inestimable à la richesse collective de notre ville. J’invite donc tous les entrepreneurs à déposer leur candidature, car il importe pour nous que leurs efforts soient connus et reconnus aux yeux de tous », affirme pour sa part Sylvain Racine, directeur de Desjardins Entreprises Mauricie.

Le 37e Gala Radisson c’est 11 catégories avec finalistes :

● Entreprise de services à l’entreprise | Remis par Soluce Fiscalité et comptabilité

● Nouvelle entreprise | Remis par Innovation et Développement économique Trois-Rivières

● Entreprise de services à la personne | Remis par Radio-Canada Mauricie/Centre-du-Québec

● Entreprise culturelle et touristique | Remis conjointement par IDE Trois-Rivières et Culture Trois-Rivières

● Entreprise commerciale et restauration | Partenaire à confirmer

● Innovation et technologies | Remis par MNP

● Repreneuriat et relève d’entreprise | Remis par Hydro-Québec

● Nouvelles pratiques d’affaires | Remis par l’École de Gestion de l’UQTR

● Jeune personnalité d’affaires féminine ou masculine | Remis par Cogeco Connexion

● Employeur de choix | Remis par Services-Québec

● Développement durable | Remis par GDG Environnement

Trois Prix Hommage, sans finaliste sans dépôt de candidature:

● Coup de coeur – fierté trifluvienne | Remis par le Port de Trois-Rivières

● Investissement | Remis par Investissement Québec

● Bâtisseur centre-ville | Remis par Trois-Rivières Centre

Deux Prix Hommage, sans finaliste avec dépôt de candidature :

● Personnalité féminine | Remis par Desjardins

● Personnalité masculine | Remis par Mallette

N’hésitez pas à soumettre des candidatures pour une personnalité qui s’est distinguée par ses compétences entrepreneuriales et/ou intrapreneuriales, par ses réalisations, son dynamisme et son engagement social, en utilisant le cahier de mise en candidature disponible sur le site Internet.

La date limite pour déposer une candidature est le vendredi 19 novembre 2021, à midi. Toute la procédure se trouve sur le site https://www.cci3r.com/accueil-gala-radisson/.

Les conditions d’admissibilité sont dans le Document de référence ainsi que les critères de sélection dans les cahiers de mise en candidature propres à chacune des catégories. Les entreprises doivent déposer leur dossier de candidature par courriel via le catherine.lajoie@cci3r.com.

Le comité se garde plusieurs surprises pour épater les invités. Cette année, le comité organisateur est formé de Jérôme Casaubon, Desjardins Entreprises Mauricie (président du comité), Claudia Boisvert, Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec, Hélène Brouillette, retraitée du Collège Laflèche, Annie Branchaud, Innovation et Développement économique Trois-Rivières, Isabelle Côté, Il était une fleur, Manon Dessureault, Mallette, Stéphanie Dusablon, Acolyte, Catherine Lajoie, CCI3R, Christine Martel, Culture Trois-Rivières, Brian Pott, Cinetic, et Karine Provencher, MNP.

Rappelons qu’au tout dernier Gala, Le Radisson Personnalité féminine a été remporté par Amélie St-Pierre, directrice générale des Hebdos Icimédias Mauricie/Rive-Sud. Elle mérite cet hommage pour ses nombreuses implications dans la communauté, sa détermination à vouloir contribuer au développement de la région, et sa vision innovante des affaires qui font d’elle une femme d’exception.

« Je suis une Trifluvienne d’adoption et je suis fière d’avoir développé mon réseau d’affaires à Trois-Rivières, dit-elle. J’ai une équipe en or. Je suis tellement bien entourée, dans toutes les facettes de ma vie. Les organisations dans lesquelles je m’implique, c’est parce que j’y crois. Ce prix-là, ç’a toujours été pour moi un prix prestigieux, voire inaccessible. C’est un rêve que je réalise. »

Le Radisson Personnalité masculine a quant a lui été remis à Thomas Grégoire du FestiVoix de Trois-Rivières pour ses grandes compétences intrapreneuriales, ses qualités de visionnaire, sa capacité à mobiliser les troupes et pour son fort leadership dans le milieu trifluvien.

« J’ai toujours été accueilli de façon exceptionnelle. Il y a ici une grande ouverture, une générosité, une grande chaleur. Ça m’a permis de m’exprimer. C’est une ville incroyable. C’est une chance d’être ici, de pouvoir s’exprimer et de travailler avec des gens aussi talentueux. Dans la vie, on ne fait jamais rien seul. J’ai une équipe exceptionnelle. Je suis vraiment fier d’eux. C’est moi qui suis choyé. Ce sont eux, les personnalités de l’année, ces gens avec qui je travaille. C’est une ville et une région où je suis fier d’habiter et j’espère bien la représenter. C’est un immense honneur », lance M. Grégoire. (JC)