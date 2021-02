Le 36e Gala Radisson diffusé en direct de l’amphithéâtre

Le 36e Gala Radisson sera capté et diffusé en direct de l’Amphithéâtre Cogeco, le 25 mars prochain dès 20h. La soirée mettra en lumière les entrepreneurs de Trois-Rivières qui ont su innover, se distinguer et faire preuve de résilience.

«Avec nous, pour réaliser ce show, on a à nos côtés Jean-François Blais, un gars de la région qui est derrière plusieurs gros shows de variétés au Québec comme La Voix, En direct de l’univers et Les Olivier. C’est aussi lui qui était derrière le spectacle de la Fête nationale qui a fait rayonner Trois-Rivières», mentionne Andréanne Guilbert, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R).

Sans trop en dévoiler, cette dernière ajoute que la formule spectacle de l’événement permettra de voir des réactions en direct. «On se garde des surprises, précise-t-elle. On fera d’autres annonces au cours des prochaines semaines.»

Les billets pour la soirée sont en vente sur le site internet de l’Amphithéâtre Cogeco. Chaque détenteur de billet méritera un panier dégustation rempli de produits locaux.

«Cette année, plus que jamais, le gala fera l’éloge de l’audace et l’apport de la communauté trifluvienne, soutient Jean Pellerin, président de la CCI3R. Cette année, encore plus, cette reconnaissance est importante.»

«Le gala va symboliser le courage, la solidarité, l’innovation, la résilience, etc. Profitons de ce gala pour faire la démonstration que cette pandémie peut devenir une opportunité si on l’affronte ensemble», renchérit le maire Jean Lamarche.

Les finalistes sont…

Radisson : Entreprise de services à l’entreprise

Centre de métallurgie du Québec

Les Consultants Mario Cossette

Trois-Rivières Location

Radisson : Entreprise de services à la communauté

Coopérative des ambulanciers de la Mauricie

Maison Albatros de Trois-Rivières

Plein Air Ville-Joie

Radisson : Entreprise commerciale et restauration

Fouquet Morel

Hôtel Oui GO!

Restaurant Le GREC Baie-Jolie

Radisson : Repreneuriat – relève d’entreprise

Géomatique BLP arpenteurs-géomètres

Groupe Cloutier

Radisson : Employeur de choix

Groupe SCE

Mallette s.e.n.c.r.l

Restaurant Le GREC Baie-Jolie

Radisson : Innovation et technologies

Centre de métallurgie du Québec

Proaxion

SoluCan

Radisson : Nouvelle entreprise

Proaxion

0 Food / Snö

SoluCan

Radisson Entreprise culturelle et touristique

Camping Domaine au Grand R

Hôtel Oui GO!

KiNipi spa nordique et hébergement

Radisson : Nouvelles pratiques d’affaires

Cogeco Connexion, équipes Relations avec les Communautés Québec

FestiVoix de Trois-Rivières

Hydravion aventure

Radisson : Développement durable

CJE Trois-Rivières / MRC des Chenaux

Gestion K.A.P – Écobyke

Radisson : Jeune personnalité féminine et masculine

Mme Gena Deziel, directrice générale de Trois-Rivières Centre

Mme Laurie Bellerive, présidente, Centre Athlétique T-R

Patrick Buisson, président, Restaurant Le Rouge Vin

Radisson : Coup de cœur fierté trifluvienne

Centre Athlétique T-R

Cogeco Connexion

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec

De plus, le soir du 36e Gala Radisson, quatre prix hommage seront remis, soit le Radisson Ambassadeur centre-ville, le Radisson Investissement, le Radisson personnalité masculine et le Radisson personnalité féminine.

Mentionnons par ailleurs que la sélection des finalistes et des lauréats du Gala Radisson incombe à un jury indépendant formé d’experts en gestion d’entreprises et d’aide au développement économique. Neuf personnes ont participé à ce jury que préside Paul Grégoire, de chez Investissement Québec.