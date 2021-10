Le 311 offrira un service V.I.P.

L’Action civique s’engage à introduire le principe d’une Vision Intégrée des Plaintes afin d’offrir en tout temps un service V.I.P. à l’ensemble des citoyennes et citoyens qui ont recours au service 311.

Cette nouvelle approche en matière de service à la clientèle comporte notamment de prioriser les véritables plaintes des citoyennes et citoyens des autres requêtes qui sont intégrées au processus actuel de Gestion des requêtes des citoyens au 311, d’assurer un premier suivi d’une plainte logée dans un délai maximal de 24 heures à compter du moment de son inscription au système.

Dans un contexte où un deuxième appel est logé par le même citoyen pour la même plainte, 311 entend assurer un suivi obligatoire où une rencontre doit être planifiée avec le citoyen en présence de la conseillère ou conseiller du district concerné, ainsi que d’un fonctionnaire représentant la Ville. 311 entend également communiquer et produire une reddition de compte transparente sur l’efficacité du traitement des plaintes et leur résolution.

« Par cette approche, nous souhaitons que les services municipaux soient au service des

Trifluviennes et Trifluviens et non l’inverse », a indiqué le chef de la formation politique trifluvienne.

« Lors d’une deuxième plainte sur le même sujet, cette nouvelle façon de faire, avec l’instauration d’une rencontre de suivi obligatoire, permettra aux citoyennes et citoyens de la ville d’exprimer clairement leurs préoccupations à l’égard de la plainte soulevée. Lorsque nous parlons de mettre les citoyennes et citoyens au centre de nos préoccupations, c’est de cette façon que nous souhaitons agir concrètement. »

L’Action civique invite les Trifluviens à consulter la proposition complète de l’approche Vision Intégré des Plaintes V.I.P. qui sera disponible bientôt sur son nouveau site web.

L’Action civique salue aussi le dépôt du rapport du vérificateur général où il est entre autres question de la gestion des requêtes des citoyens. Elle endosse totalement l’ensemble des constats et recommandations du vérificateur en cette matière qui s’alignent parfaitement avec les valeurs et principes de notre formation politique qui visent à mettre le citoyen au cœur des priorités d’action de notre Ville. (JC)