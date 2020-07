LBSAM: Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine et Pointe-du-Lac parmi les sept équipes en lice

Du baseball à sept équipes. Voilà comment sera orchestrée la Ligue de baseball Senior A de la Mauricie, cet été, après de nombreuses réflexions de part et d’autre.

En effet, il n’y a que Saint-Paulin, Louiseville, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Nicolet, Trois-Rivières-Ouest, Cap-de-la-Madeleine et Pointe-du-Lac qui ont accepté de revenir au jeu. Étant donné que le feu vert du gouvernement est venu un peu plus tard, la saison régulière ne comportera que 8 rencontres au lieu de 16. L’an dernier, la formation trifluvienne avait pris le 5e rang de la Division Molson Canadian avec 7 victoires en 16 parties, tandis que Pointe-du-Lac terminait la saison avec seulement 2 gains. De son côté, la formation madelinoise avait pris le 4e rang avec 8 victoires en 16 parties.

C’est donc dire que Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Sainte-Ursule, Saint-Tite, Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Maurice ont mis leurs activités sur pause le temps d’un été.

«Habituellement, on pratique au début du mois mars et on n’avait pas commencé. On a fait notre deuil et tourné la page assez rapidement. Lorsqu’ils ont annoncé que la saison recommençait, c’était avec des règlements différents et on n’était pas intéressé. C’était beaucoup d’organisation de dernière minute», explique Louis-Philippe Prince, entraîneur et gouverneur des Condors de Saint-Maurice.

«Plusieurs gars ont des enfants et d’autres soignent des bobos. Un été <@RI>off<@$P> va faire du bien à tout le monde. Je vais passer du temps de qualité en famille cet été et on va essayer de faire un ou deux tournois de balle donnée ensemble. Je suis confiant que tout le monde va être de retour l’année prochaine.»

Du côté des A’s Stratos de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, plusieurs raisons ont fait en sorte que l’on en vienne à une telle décision.

«Il y a eu plusieurs facteurs qui ont mené à un vote unanime de la part des joueurs pour ne pas revenir», lance Raphaël Blais, gouverneur des A’s Stratos de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, et également vice-président du volet Discipline et réglementation. «Il y avait tellement de règlements impliquant la COVID-19 et beaucoup d’incertitude aussi, à savoir que les règlements pourraient changer au cours de la saison. Il y avait aussi l’augmentation des coûts pour les joueurs, notamment du coût par match.»

«La perte de commanditaires entre aussi en ligne de compte pour certaines équipes. De mon côté, notre commanditaire majeur est Stratos et on s’entend très bien. Par contre, je me voyais mal aller lui demander de l’argent alors que son restaurant est demeuré fermé pendant plusieurs semaines. Pour d’autres équipes, il fallait aussi que les municipalités acceptent de soumettre au retour du baseball avec des règles sanitaires. Tout était correct avec Notre-Dame-du-Mont-Carmel et ce n’est pas ce qui nous a fait reculer.»

Il n’est pas surprenant non plus de voir la formation de Saint-Tite reculer face à une saison de dernière minute. On se souviendra que les Sénateurs avaient de fréquents problèmes à trouver des joueurs l’an dernier.

«Ce n’est pas vraiment le manque de joueurs qui nous a fait reculer, mais bien la réglementation. De mon côté, j’en mange du baseball, même à 48 ans, mais je veux jouer au baseball et non avec des règlements de balle donnée. La plupart des joueurs avec qui j’ai parlé pensaient comme moi», explique l’entraîneur-chef des Sénateurs, Luc Vézina.

La ligue a également adopté un règlement spécial pour les 125 joueurs inactifs, soit l’interdiction de se joindre à une autre équipe.

«Certains sont contre et moi-même, j’aurais voulu jouer cet été. Par contre, c’est déjà exceptionnel qu’il y ait du baseball et la LBSAM a pris la bonne décision», ajoute M. Blais. «En tant que joueur, je suis déçu, mais en tant que vice-président, c’est une décision logique de la part de la ligue. Il faut comprendre que les joueurs qui iraient jouer ailleurs en attendant voleraient la place de joueurs réguliers.»

Pour suivre les activités de la LBSAM, visitez le https://kreezee.com/baseball/ligue/ligue-de-baseball-senior-a-de-la-mauricie/7811. Les premières balles ont été lancées le dimanche 5 juillet, à Louiseville, Sainte-Anne-de-la-Pérade et Trois-Rivières-Ouest.