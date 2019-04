L’aventure familiale des Bournival

TROIS-RIVIÈRES. Il y a 25 ans, en 1994, Ghislain Bournival ouvrait Le Gourmet Grignotard, dans le secteur Trois-Rivières-Ouest. Ce qui était au départ un petit commerce comprenant une boucherie et un dépanneur est devenu un fleuron trifluvien au fil du temps.

Avant d’arriver à Trois-Rivières, M. Bournival a fait ses classes. Fils de cultivateur, il a ouvert l’Intermarché à Saint-Léonard-d’Aston à l’âge de 16 ans. Quelques mois plus tard, il a acheté une boucherie à Acton Vale qu’il a vendu trois ans plus tard.

Originaire de la Mauricie, c’est par la suite qu’il est revenu dans la région. «Le Gourmet, c’était mon 4e magasin, dit-il. C’était tout petit au départ. Je faisais tous les quarts de travail, sept jours par semaine. J’avais deux employés.»

Puis, il a ouvert la pâtisserie, la boulangerie et la section club vidéo pour attirer la clientèle de soir. Mais c’est grâce aux mets préparés que l’entreprise s’est véritablement démarquée. «On a commencé à en faire il y a environ 16 ans, se souvient M. Bournival. Notre force, c’est qu’on a de tout et que tout est fait maison.»

Le succès que connait l’entreprise repose aussi sur le travail accompli par sa conjointe, Isabelle Deshaies, qui met la main à la pâte depuis le tout début. «Quand j’ai rencontré Ghislain, il venait d’acheter, raconte-t-elle. Et moi, j’étudiais pour être coiffeuse. Je faisais mes cours du soir et je venais lui donner un coup de main. Je faisais des enseignes ou je l’aidais à faire du fromage. J’ai touché un peu à tout.»

Pendant plusieurs années, même si elle occupait un emploi comme coiffeuse, elle a continué de s’impliquer dans l’entreprise. En 2006, elle a décidé de faire le saut et de prendre en charge le volet administratif à temps plein. Le couple travaille maintenant entouré de ses enfants, Samuel et Mégann.

Un mode de vie

La famille Bournival raconte en riant qu’elle a passé sa vie au marché. C’est d’ailleurs là que Samuel a fait ses premiers pas, lui qui est maintenant âgé de 21 ans. Plus jeune, il a même insisté pour placer des produits sur les tablettes plutôt que d’aller au camp de jour.

«On est ouvert tous les jours de l’année. On a passé nos vacances de Noël, ici, en famille. On a toujours travaillé avec nos employés pendant les Fêtes et les jours fériés», mentionne M. Bournival.

L’équipe compte maintenant une soixantaine d’employés, dont environ 45 sont des femmes. Certaines personnes y travaillent même depuis plus de 20 ans. Quant à Samuel et Mégann, ils se taillent tranquillement leur place au sein de l’équipe. Samuel est gérant de production depuis peu et Mégann, qui est encore aux études, occupe un emploi à temps partiel. Tous deux songent à prendre la relève de l’entreprise.

Faits cocasses