L’aventure colorée d’une mère et sa fille

Il y a près de deux ans, Rachel Hébert démarrait sa toute première entreprise au centre-ville de Trois-Rivières, épaulée par sa mère et associée, Marie-Hélène Bazin. Les deux femmes à l’énergie débordante et au sourire contagieux ont fait de l’atelier-boutique Les Folies de Rachel un endroit charmant et coloré où même les plus vieux retombent en enfance.

Dans leur commerce de la rue Notre-Dame Centre, Rachel et sa mère confectionnent et vendent des gâteaux, des desserts et une multitude de bonbons en vrac. Ce projet, Rachel en rêvait depuis qu’elle est toute petite.

« L’entrepreneuriat est en moi depuis toujours, raconte-t-elle. Mes parents ont tous les deux eu de petites entreprises et j’ai toujours su que j’aurais la mienne, d’aussi loin que je me souvienne. Je faisais des exposés oraux à l’école et je disais que j’allais partir mon commerce. »

Après des études en commercialisation de la mode, elle a travaillé chez Sears pendant plus de 15 ans. « Quand mes enfants sont nés, je me suis mise à vouloir de beaux gâteaux, se souvient-elle. J’écoutais des émissions comme Cake Boss. Je n’avais pas 100 $ à mettre sur un gâteau, mais je me suis dit que j’étais capable de le faire. »

C’est ainsi qu’elle a fait son tout premier gâteau, il y a maintenant 14 ans de cela. De fil en aiguille, sa famille et ses amis ont commencé à lui passer des commandes. Celles-ci s’accumulant, elle est allée chercher les autorisations du MAPAQ pour une production à la maison.

« Quand Sears a fermé, c’était clair pour moi que c’était le temps de me lancer en affaires, mentionne Rachel. J’étais rendue là dans mon parcours. J’ai fait un cours de démarrage d’entreprise et j’ai ensuite fait mes classes en cuisine avec l’entreprise CHEF en herbe. Mon amie Julie m’a tout appris. J’ai pu voir comment ça se passe dans une cuisine professionnelle. »

Le grand saut

Puis, un soir de septembre 2019, Rachel Hébert voit passer sur Facebook un local à louer sur la rue Notre-Dame Centre. Il n’en fallait pas plus pour qu’elle et sa mère se mettent à rêver grand.

« J’ai appelé ma mère et elle m’a dit: Go, on y va. Elle m’a dit qu’elle ne savait pas encore comment on allait payer, mais qu’on allait trouver, raconte Rachel en riant. On a donc tout de suite entrepris les démarches. On a bûché et on a ouvert bien des portes pour en arriver à l’ouverture de l’atelier-boutique, en février 2020. »

« On a essayé les parcours standard, mais ça s’est avéré moins fructueux, poursuit cette dernière. On s’est retrouvé entre les mains d’IDE TR, qui nous ont beaucoup aidées et nous ont mises en contact avec les bonnes personnes. On a eu l’aide de Fonds Mauricie, qui nous a permis de réaliser ce rêve et grâce à qui on est encore là malgré la pandémie. »

Une aventure mère-fille

Pour Rachel, le secret de la réussite, c’est d’être bien entouré. « Je travaille avec ma mère, c’est incroyable! C’est une aventure mère-fille. Maman était sur le point de prendre sa retraite et elle a accepté de faire ça avec moi. On a tellement de plaisir ensemble », confie l’entrepreneure.

À leurs côtés, on retrouve également Marie-Josée Béliveau, la gérante de plancher, qui est une grande amie de Rachel et pratiquement une soeur pour elle. « C’est notre alliée et la meilleure employée. On ne pourrait rien faire sans elle », soutient Rachel.

Quand on lui demande ce qu’elle préfère de son métier, cette dernière répond sans hésiter que c’est la rencontre des gens. « J’aime parler avec eux et les rendre heureux. Notre boutique, c’est un endroit de bonheur où on a oublié la pandémie. Je fais le choix tous les matins de venir travailler ici parce que ça me rend heureuse. Il y a une folie et une magie ici », conclut-elle.

Le saviez-vous?

À quelques reprises dans l’année, l’entreprise Les Folies de Rachel met en vente des sacs de jujubes au profit de la Clinique de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. Pour quelques semaines encore, il est possible de s’en procurer. Pour chaque sac vendu, 2 $ sont remis à la cause.