Laurent Duvernay-Tardif à la rencontre des jeunes

SANTÉ. La Fondation Laurent Duvernay-Tardif, mise sur pied par le joueur de football professionnel québécois des Chiefs de Kansas City, a vu le jour en juin dernier. Le premier projet d’envergure mis sur pied par la fondation est la tournée «Bougez avec LDT» et elle était de passage à Trois-Rivières ce lundi 9 avril.

Les écoles ayant remporté le tirage au sort sont l’École Vision Saint-Jean, l’École alternative Freinet, l’École Saint-Dominique et l’École Saint-Philippe, de Trois-Rivières, et l’École Yamachiche/Pavillon Saint-Léon, de Yamachiche.

«La Fondation vise à promouvoir l’équilibre entre le sport, les arts et les études et on veut que les jeunes s’inspirent à travers les journées d’activités qu’on a organisées pour eux. On a réuni 120 jeunes de la région aujourd’hui à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Nous avons fait six plateaux de sport différents avec des athlètes professionnels qui ont aussi eu des parcours étudiants. Ça vient leur montrer que c’est possible de combiner les deux», confie l’athlète.

«Notre Fondation a maintenant un an. La tournée va croître et nous irons plus loin, partout à travers le Québec. On va aussi organiser des tournées artistiques (…) De mon côté, j’en suis à mon dernier bloc d’études avant mon examen du Collège royal des médecins du Canada. Ensuite, je devrai faire ma résidence, mais entre temps, je vais me rapporter à Kansas City pour le début du camp d’entraînement.»

Dans la NFL, les Chiefs ont remporté le championnat de leur division l’an dernier, avant de baisser pavillon face aux Titans du Tennessee au premier tour des séries éliminatoires. Dans ce match, les Chiefs détenaient une avance de 18 points (21 à 3) avant de s’incliner 22 à 21.

«Ça va être une saison intéressante! Il y a définitivement eu beaucoup de mouvements, également du côté du coaching staff, mais je pense que c’est pour le mieux. J’ai hâte de voir ce que nous serons capables d’accomplir défensivement. Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs et c’est prometteur. Nous aurons un nouveau quart-arrière aux commandes alors c’est à voir comment va se comporter Patrick Mahomes, mais moi je suis très optimiste», conclut-il.

Pour tout savoir sur ladite Fondation, visitez le www.fondationldt.com.

En rappel…

La Trifluvienne Marie-Christine Boucher a d’ailleurs hérité du titre de directrice générale de la Fondation. La tournée «Bougez avec LDT» rendra visite à des jeunes de 6e année, et ce, partout au Québec.

«Nous avons procédé à la modification d’un autobus scolaire jaune. Il a été transformé aux couleurs de la Fondation LDT et nous y avons enlevé les bancs pour y mettre tous les équipements nécessaires pour tenir des journées multisports avec des élèves de 6e année. Élèves que nous irons visiter dès le printemps qui vient», avait confié la directrice générale, Marie-Christine Boucher.

«On va faire bouger les jeunes, que ce soit en jouant au football, au soccer, au flag-football, au hockey cosom, entre autres. Nous allons cibler de cinq à six sports par journée de visite. Et Laurent (Duvernay-Tardif) y sera malgré son horaire très chargé. Il veut inculquer aux jeunes de bonnes habitudes de vie et il tenait à livrer son message lui-même.»

Étant donné que les visites se font majoritairement sur les campus d’université, comme ce fut le cas ce matin à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le principal intéressé peut donc être accompagné par d’autres athlètes.

«Laurent (Duvernay-Tardif) dirige l’animation, mais les athlètes universitaires de différents sports peuvent se joindre à lui. Le fait de côtoyer d’autres sportifs vient consolider le modèle d’étudiant-sportif et vient montrer d’autres options qui s’offrent aux jeunes», ajoutait la Trifluvienne.

«On a aussi ciblé les universités parce que ça nous offre aussi un plus grand plateau. Ça nous permet donc d’inviter plusieurs écoles par région visitée. On offre vraiment une journée clé en main. Nous fournissons les équipements, l’animation, le dîner et les collations santé. La seule chose qu’on demande aux écoles, c’est de se déplacer.»

Des étudiants du département des sciences de l’activité physique sont également appelés à contribution lors de la visite planifiée en sol trifluvien.

«Laurent (Duvernay-Tardif) les bonnes habitudes de vie et il valorise le modèle de l’étudiant-actif en encourageant l’importance de l’équilibre entre les études et le sport», expliquait la Trifluvienne.