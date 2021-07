Laurence Vincent-Lapointe aux Jeux olympiques

L’attente en aura valu la peine pour la Trifluvienne Laurence Vincent Lapointe. Canoë Kayak Canada et le Comité olympique canadien ont dévoilé la composition de l’équipe de canoë-kayak de vitesse du Canada qui a été nommée pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et son nom s’y retrouve.

Le canoë féminin s’inscrit au programme olympique pour la première fois aux Jeux de Tokyo, assurant ainsi l’égalité des genres de ces disciplines, alors qu’on disputera quatre épreuves en kayak et deux épreuves au canoë autant chez les hommes que chez les femmes.

Le Canada sera bien représenté dans cette nouvelle discipline olympique par les multiples championnes du monde Laurence Vincent Lapointe et Katie Vincent. Ce duo a remporté l’or aux Championnats du monde de 2018, pulvérisant du même coup son propre record mondial du C-2 500 m. Vincent Lapointe a mis la main sur deux autres médailles d’or à cette compétition, au C-1 200 m ainsi qu’au C-1 5000 m.

«J’ai vécu deux années fortes en rebondissements, avec ma suspension et la COVID. Aujourd’hui, ça me soulage énormément de pouvoir y être, mais d’un autre côté, je suis tellement excitée. Lorsque j’ai reçu ma veste du Canada, j’étais très excitée de l’essayer. J’ai la chance d’aller aux Jeux olympiques et c’est mon rêve de petite fille qui se réalise. Je suis aussi heureuse que le canoë-kayak féminin soit inclus. J’ai 29 ans et je vais avoir la chance d’aller marquer l’histoire», a-t-elle confié.

«Je me suis entraînée au mieux afin d’être prête. Je ne devais pas focusser sur le fait que j’irais ou non parce que je ne me serais probablement pas préparée au mieux. Je me disais que si j’obtenais ma chance, je serais prête! (…) Je vais là en me disant je veux faire sous les 44 secondes, si les conditions sont idéales, et je ne vais pas là pour battre les autres en particulier. Je veux aller là pour faire de mon mieux et pour être satisfaite.»

Les 16 pagayeurs ont été sélectionnés au sein d’Équipe Canada grâce à leurs performances aux Championnats de monde de canoë de vitesse 2019 en Hongrie, aux Essais olympiques de CKC à Burnaby, en Colombie-Britannique, ainsi qu’à l’aide de nombreuses évaluations de performance menées au Canada.

«Je ressens beaucoup d’amour et de soutien de la communauté dans ces moments qui précèdent les débuts du canoë féminin, a pour sa part affirmé Katie Vincent. Quand l’officiel au départ donnera le signal à Tokyo, j’espère que ce sera un moment que tous les Canadiens et tous les pagayeurs fêteront. C’est difficile de ne pas penser au parcours qui a été réalisé pour se rendre jusqu’ici, mais au-delà des résultats, j’ai connu une des années les plus folles et les plus gratifiantes de ma vie.»

«Ces Jeux olympiques représentent une occasion de célébrer et de récolter les fruits de notre travail acharné, de notre ténacité et de notre dévouement. On ne peut pas contrôler le résultat, mais on peut s’engager à faire de notre mieux et à tout laisser sur l’eau.»