L’attaque des Aigles explose enfin

Les Aigles de Trois-Rivières ont salué leur retour à domicile avec un gain au compte de 12 à 3 contre les Jackals du New Jersey pour ainsi signer une sixième victoire cette saison.

Trois-Rivières a inscrit trois points pendant quatre manches consécutives, soit en 3e, 4e, 5e et 6e manche, se forgeant une avance de 12 à 1.

Le lanceur partant, Garrett Harris, a connu une excellente soirée avec 11 retraits au bâton et seulement 5 coups sûrs accordés en 7 manches de travail.

À l’offensive, Taylor Brennan, Joe Deluca, Levon Washington et Anthony Hermelyn ont frappé la longue balle. Deluca, utilisé au premier but, a été parfait avec trois coups sûrs, quatre points produits et un but sur balles.

Les neuf frappeurs ont placé la balle en lieu sûr sauf Parker Sniatynski qui a quand même soutiré deux passes gratuites. Brennan, Nathans, Washington et Hermelyn ont tous produit deux points.

Le deuxième duel de la série aura lieu ce soir, à 19h05. Brandon Barker obtiendra le départ du côté des Aigles. (JC/Source Aigles TR)