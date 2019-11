L’Attaque de la Mauricie était à l’Omnium de volley-ball Québec Vert et Or 2019, à Sherbrooke, du côté du volley-ball féminin (15 ans et moins).

La formation trifluvienne a remporté la médaille d’or avec une fiche parfaite de 12 victoires en 12 sets.

Elles ont remporté la grande victoire face aux Libellules de Joliette.