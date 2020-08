L’Association de hockey mineur de Nicolet reconnue comme Modèle

L’Association de hockey mineur de Nicolet a reçu une très bonne nouvelle en se faisant reconnaître par la Fédération Hockey Québec en ce qui a trait à son Programme AHM Modèle pour la saison 2019-2020.

«Félicitations! Plusieurs critères et exigences ont été considérés lors de l’analyse de votre dossier et, suite à une vérification rigoureuse, nous attestons que vous répondez aux critères du programme», indiquait le courriel officiel.

Du côté de l’Association de hockey mineur de Nicolet, c’est certain que c’est venu provoquer un sentiment de fierté pour tous les membres de la direction, les bénévoles et les parents.

«On est très heureux et très fier parce qu’on a travaillé tellement fort, encore une fois», confie le président, Michaël Vouligny.

«C’est une belle reconnaissance pour tout le travail qu’on fait.»

Tel que mentionné plus haut, plusieurs critères et exigences ont été considérés lors de l’analyse du dossier.

«Il y a des critères administratifs, mais également tous les critères qui ont rapport à la glace. Ils vérifient, notamment, si on suit les guides de Hockey Québec, si on offre des ateliers de perfectionnement et la qualification de nos entraineurs. Ils regardent tout ce qui est accompagnement du joueur, également», explique M. Vouligny.

De son côté, Hockey Québec a remercié l’implication, ainsi que l’excellent travail de tous ceux et celles qui ont contribué à faire de l’Association de hockey mineur de Nicolet une association de hockey mineur modèle.

«Les associations de hockey mineur modèles excellent grâce à leur structure et leur leadership. L’objectif du programme est de reconnaître et de promouvoir leur travail pour inspirer l’ensemble de la communauté du hockey mineur», a commenté le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard.