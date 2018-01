L’artiste Zabel au Miami Art Week

Crédit photo : Courtoisie

CHAMPLAIN. L’artiste-peintre internationale de Champlain, Zabel (Isabelle Parent), a passé tout le mois de décembre à Miami en Floride pour participer au plus grand rassemblement artistique du genre aux États-Unis, soit le Miami Art Week.

Cet événement a présenté 17 expositions de calibre international en simultané à Miami et Miami Beach. Chacune de ces expositions comprenait entre 30 et 75 kiosques d’artistes des quatre coins du globe.

C’est en famille qu’elle a pris part à cette expérience hors du commun. «On a vraiment aimé notre mois de décembre. On a passé de beaux moments en famille et on a réussi à concilier le travail, l’école et la vie familiale», raconte-t-elle.

«Le Miami Art Week, c’était hallucinant, poursuit cette dernière. C’était comme une jungle artistique. C’était la cinquième fois que je me rendais aux États-Unis en 2017 et j’ai réussi à vendre chaque fois. J’ai même reçu des offres de deux agents. Je me suis fait d’autres contacts là-bas. J’ai aussi pris du temps pour visiter les expositions. C’était une expérience incroyable.»

De retour à la maison depuis quelques jours, la Champlainoise sait déjà qu’elle et sa famille repartiront pour une autre aventure d’ici l’été. Ce sera probablement en Californie cette fois. Il reste encore quelques détails à ficeler.