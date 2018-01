L’art fait son cinéma

CINÉMA. De nouveau cette année, le Festival international du film sur l’art (FIFA) présentera une sélection de films choisir parmi le répertoire de la dernière édition du festival en février au Centre culturel Pauline-Julien.

Trois programmes documentaires sur l’art sont au programme les 8, 15 et 22 février à 19h30. Des réalisateurs et des invités spéciaux seront sur place pour chaque programme.

Le premier programme sera consacré à la musique et à l’architecture. Les films Der Stehgeiger, le violoniste debout et Symphonie pour une architecture seront projetés en présence de Jean-Pierre Dussault (réalisateur) et de Yannick Plamondon (compositeur).

Le 15 février, place aux femmes artistes et aux arts visuels en compagnie d’Audrey Labrie, coordonnatrice artistique de l’Atelier Silex. Trois films de Claudia Müller seront présentés sur les artistes Annette Messager, Jenny Holzer et Katharina Grosse.

Enfin, Photos rebelles: une histoire photographique des contre-cultures sera en vedette lors du dernier programme, le 22 février. Sébastien Dulude, poète, performeur, critique et éditeur, sera l’invité spécial de cette soirée.

Les billets sont disponibles au coût de 5$ via le site enspectacle.ca ou en appelant au 819 380-9797. (M.E.B.A.)