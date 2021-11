Sous le thème « Faites partie de la famille », L’Arche Mauricie lance sa campagne de financement annuelle. Tous les dons seront récoltés en ligne via le site web de l’organisme (larchemauricie.com).

Voué à rétablir la dignité humaine dans le respect des différences, L’Arche Mauricie vient en aide à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle de même qu’à celles et ceux qui les entourent. L’essence de cette maison est de recréer pour ses occupants le sentiment de vivre dans un milieu familial.

Les dons amassés permettront d’assurer une part du budget de fonctionnement annuel et de répondre, le plus rapidement possible, à des besoins particuliers ou à des projets d’expansion des services offerts par l’Arche Mauricie. Tous les dons sont admissibles à l’émission d’un reçu de charité pour les personnes qui le désirent.

En juillet dernier, l’organisme allumait sa 45e bougie. Quelques festivités sont en préparation et seront présentées au cours de la prochaine année. (A.L.)