L’Arche Mauricie lance sa campagne annuelle

L’Arche Mauricie lançait ce matin sa campagne de financement annuelle, cette fois sous la présidence d’honneur de Jacques Lessard. L’objectif 2020 a été fixé à 35 000$, notamment pour offrir un nouveau service de répit aux parents et proches aidants de personnes ayant une déficience intellectuelle.

Rappelons que l’organisme trifluvien accueille et héberge ces dernières depuis maintenant 43 ans.

«Notre quotidien n’est pas facile dans le contexte actuel, où nos vies sont bousculées, alors il est important de s’imaginer ceux et celles pour qui la déficience intellectuelle est un défi supplémentaire», a commenté le président du conseil d’administration, Yvon Rousseau.

«Ces personnes-là viennent ici depuis bientôt 45 ans et c’est à cause de la qualité de l’accueil, notamment. Ces gens-là ont un si bel émerveillement, une belle vérité et une belle spontanéité. On veut leur offrir plus de support, dont le répit aux proches aidants. Pour ça, on a besoin de développer notre atelier et besoin des ressources pour s’en occuper.»

Si vous désirez faire un don à l’Arche Mauricie, différentes possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez faire parvenir vos dons par la poste ou en ligne via le http://larchemauricie.com/contribuer/. Pour des dons de meuble ou tout autre don matériel, vous devez contacter le 819-373-8781.

«J’ai été recruté par Céline Trudel (rires). J’étais disparu de l’espace public trifluvien depuis six ans», a pour sa part confié monsieur Lessard. «Céline m’a convaincu de revenir donner un coup de main. Dans ma famille, j’ai un fils vivant avec une déficience intellectuelle et c’est venu me chercher. J’ai déjà du plaisir à retrouver d’anciens contacts et à discuter avec les organismes de la région.»

«Les personnes avec une déficience intellectuelle ont donné un sens à ma vie. Ils sont généreux et j’adore leur émerveillement. Ce sont des citoyens à part entière», conclut-il.