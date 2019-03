L’Arche Mauricie espère amasser 35 000$

L’Arche Mauricie a lancé sa campagne annuelle de financement, et ce, sous la présidence d’honneur de Danielle St-Amand, directrice du Service du développement institutionnel et des affaires publiques de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Le montant visé cette année est de 35 000$.

L’Arche Mauricie se veut un organisme qui accueille et héberge des personnes ayant une déficience intellectuelle depuis maintenant 42 ans.

«On peut dire que la mission de l’Arche, dès le départ, a été de révéler la beauté profonde, la valeur et l’importance de chaque personne à l’intérieur de relations qui sont source de transformation mutuelle. Le but premier était de bâtir une société plus humaine, plus juste et plus inclusive. Quel beau projet de société!», a d’abord confié Luc Héon, directeur de l’Arche Mauricie.

L’argent recueilli servira au développement du centre de jour l’atelier Vire-Vent, un lieu d’expression thérapeutique par les arts qui permet de faire rayonner les talents des personnes accueillies. «Je me trouve très choyée d’être ici parce que les assistants qui vivent avec nous nous font confiance et nous sentons qu’ils nous aiment. Je me sens valorisée et acceptée telle que je suis, avec mes différences», a témoigné Gisèle Boisvert, résidente à l’Arche Mauricie depuis plus de 40 ans.

L’Arche Mauricie espère regarnir les coffres en récoltant 35 000$.

«C’est une œuvre humanitaire qui rayonne à travers le monde en permettant aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle de continuer à vivre, à travailler et à s’épanouir dans ce milieu accueillant et adapté à leurs besoins qu’est l’Arche Mauricie. Je vous invite à contribuer généreusement à la campagne annuelle de financement et à en parler aux gens autour», a confié Danielle St-Amand, présidente d’honneur et également membre du conseil d’administration portuaire de Trois-Rivières.

«J’ai eu la chance d’être en contact avec l’Arche dans mon adolescence dans mon petit village de Sainte-Thècle. C’est là que j’ai compris que les personnes souffrant avec une déficience intellectuelle sont aussi des sources de lumière et de vie avec des grands cœurs. Cette cause me tient particulièrement à cœur par sa raison d’être, puisqu’elle a le pouvoir de transformer des vies, soit la vie des personnes ayant une déficience intellectuelle et la vie de celles et ceux qui les entourent.»

Saviez vous que…

L’Arche Mauricie a été fondée en 1977 par Sr Geneviève Papillon, ursuline. L’Arche est présente dans 39 pays et compte 142 communautés à travers le monde, dont huit au Québec.

Rappelons qu’il est possible de faire un don en ligne via le http://larchemauricie.com/contribuer/