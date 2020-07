L’arbre à livres inauguré au parc Victoria

Après plusieurs mois de travail quotidien, l’artiste Sylvain Michaud a inauguré, mercredi, son œuvre Peuplier no 29 qui prend la forme d’un arbre à livres. L’œuvre trône dans le parc Victoria.

C’est en croisant des employés de la ville dans le parc en 2019 que Sylvain Michaud a appris que certains arbres devaient être coupés. Il a demandé de pouvoir conserver au moins un arbre pour lui permettre de le convertir en œuvre.

Peuplier no 29 rassemble à la fois la gravure, la peinture et la sculpture et intègre différentes matières. L’artiste a pu compter sur des dons de matériaux de la part de citoyens du secteur et a utilisé des matériaux recyclés.

«Beaucoup de gens du parc m’ont parlé de détermination. Ils ont vu qu’avec de la détermination, on peut arriver à quelque chose de gros, de beau et d’unique. J’ai reçu beaucoup de reconnaissance d’avoir été jusqu’au bout», raconte l’artiste.

Plusieurs animaux ont été peints ou gravés sur le tronc. «Je souhaitais aussi éduquer les gens sur les animaux que l’on a au Québec. D’ailleurs, dans le toit, il y a une niche pour les chauves-souris. En coupant sept arbres dans le parc, c’est venu enlever des habitats pour les animaux, dont les chauves-souris qui se sont réfugiées dans les corniches des maisons», souligne Sylvain Michaud.

Ce dernier a été soutenu par le conseiller municipal du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier, la Ville et Culture Trois-Rivières dans ce projet.