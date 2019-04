L’AQDR des Chenaux lance un intéressant outil pour les citoyens

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) des Chenaux a dévoilé son projet «Vivre dans mon milieu», projet qui s’est échelonné sur une période de deux ans. L’AQDR a mis sur pied un nouveau site web, ainsi que qu’un guide pour aider les aînés à mieux choisir leur milieu de vie.

Le guide «Vivre dans mon milieu» se veut un outil de réflexion et d’informations pour les citoyens.

«Les gens veulent demeurer à leur maison le plus longtemps possible et en milieu rurale, on connaît tous nos voisins et les gens du village alors ça devient une sécurité. À l’AQDR, on connaît tous nos membres qui sont âgés entre 50 et 98 ans, et on connaît les besoins», lance d’emblée Jacqueline Bergeron, présidente de l’AQDR des Chenaux.

«Notre projet en est un de deux réalisations. Dans le guide de 36 pages se retrouvent tous nos services, avec les noms des organismes et des ressources, incluant leur adresse et une brève description. On a aussi mis «Comment faire pour choisir une résidence». Notre version internet est tout aussi facile d’accès et on peut également y retrouver le fameux guide en ligne.»

Le site web permettra également d’avoir accès aux projets et aux activités de l’AQDR, mais également à plusieurs outils qui ont été développés pour sensibiliser, prévenir et améliorer la qualité de vie des personnes.

«La MRC des Chenaux se prend en main et va de l’avant. Nous pouvons compter sur plusieurs organismes et plusieurs ressources et cet outil va aider nos les gens les plus vulnérables à prendre de bonnes décisions», a pour sa part renchérit Guy Veillette, préfet suppléant à la MRC des Chenaux.

«Vous êtes des champions!, a témoigné Judith Gagnon, président de l’AQDR nationale. Des champions parce que vous aidez vos citoyens à demeurer à domicile. L’AQDR des Chenaux est très novatrice, bien dirigée et soutenue par des gens qui veulent aller loin. Cet outil va vous aider et aider la population.»

Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier reçu dans le cadre du Programme Québec ami des aînés (QADA). Le guide sera disponible gratuitement au bureau de l’organisme et auprès de certaines partenaires communautaires.