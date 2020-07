L’appel du premier ministre a été entendu

Le Centre de formation professionnelle Bel-Avenir et Centre d’éducation des adultes a procédé à la mise sur pied d’un – programme court – conduisant les élèves directement à un poste de préposé aux bénéficiaires et ce fut un réel succès. Tellement populaire que certains adhérents ont dû été refusés.

Ledit – programme court – intitulé «Soutien aux soins d’apprentissage en établissement de soins de longue durée» a attiré plusieurs étudiants, de tout âge.

«Habituellement, nos cohortes sont beaucoup plus jeunes, souvent même autour de 18 ans. Notre programme de soutien a attiré des gens de 30 ans, 40 ans et même 50 ans», confie Luce Doucet, directrice adjointe au Centre de formation professionnelle Bel-Avenir et Centre d’éducation des adultes.

«Notre programme régulier aussi est très populaire. L’an dernier, on a été obligé d’ajouter un groupe de plus en janvier, de sorte que nous avions trois groupes. Ça va continuer d’aller en progressant puisqu’on a déjà beaucoup de demandes de la part, entre autres, des gens qui ont été refusés au programme de Soutien.»

Le programme de Soutien a été mis sur pied suite à l’appel au renfort lancé par le premier ministre du Québec, François Legault, au début de la crise de la COVID-19.

«On a eu beaucoup de monde et vous devriez voir comment les élèves sont présents, et comment les professeurs sont présents. Ils sont vraiment tous impliqués parce qu’ils savent que c’est pour aller faire du bien», ajoute Mme Doucet.

«Il faut savoir que notre programme conduit seulement aux centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), car c’est là qu’il y avait plus de demandes. L’étudiant s’engage à y travailler pendant un an suite à quoi on entend offrir la possibilité qu’il vienne compléter notre programme long si jamais il entrevoit de travailler dans un centre hospitalier ou à domicile. C’est ce que nous allons appeler la «Formation manquante».»

Pas moins de 195 étudiants ont rejoint le Soutien aux soins d’apprentissage en établissement de soins de longues durées a attiré plusieurs étudiants au début de la pandémie.