L’Aphasie au quotidien

André est atteint d’aphasie modérée depuis plusieurs années. Il a perdu l’usage partiel de la parole suite à un accident vasculaire cérébral (AVC). André était un homme d’affaires avant son AVC. Évidemment, il a dû renoncer à sa carrière ayant gardé des séquelles permanentes de son accident.

Sa femme Hélène a été d’une grande aide dans cette épreuve. Elle l’a soutenu et le soutient encore quotidiennement que ce soit en l’aidant dans ses exercices de prononciation ou tout simplement en étant présente quand le moral va moins bien. Hélène fait beaucoup d’heures supplémentaires pour tenter de joindre les deux bouts suite à l’accident vasculaire de son mari. Depuis un certain temps, André et Hélène trouvent cela difficile, car leur relation n’est plus comme avant et ils le ressentent. Ils ont beaucoup de respect et de fierté l’un envers l’autre, notamment en raison de leurs expériences communes, mais la flamme n’est plus aussi présente qu’avant. André se sent de plus en plus infantilisé par sa femme et Hélène se sent de plus en plus débordée au fur et à mesure que les semaines avancent.

André qui fréquente régulièrement l’Association des personnes aphasiques de la Mauricie et du Centre-du-Québec participe à des ateliers de stimulation à la communication. Ces ateliers lui permettent de mieux communiquer et de prendre de l’assurance lorsqu’il a à s’exprimer pour ses besoins dans la société. À la fin d’un de ces ateliers, André a décidé d’ouvrir avec l’animatrice qu’il connait bien sur la tension qu’il vit dans son couple. L’animatrice a pris le temps de l’écouter et André a trouvé en parlant avec elle la manière dont il allait ouvrir sur le sujet avec sa femme. Soulagé, André est parti de l’Association en voiture. En effet, il a récupéré son permis de conduire deux ans après son AVC. Après seulement 10 minutes, il s’est fait intercepter par un policier qui n’a pas su reconnaitre son aphasie et qui a cru que celui-ci était en état d’ébriété, car il avait un problème de langage. André a dû démontrer en marchant sur la ligne jaune qu’il n’était pas en état d’ébriété. Quelle triste situation!

L’aphasie est encore trop méconnue, il faut en parler, car l’aphasie, personne n’est à l’abri !

Tél: 819 841-0108 ou 1 888 841-0108

Site web : www.apamauricie.org

Courriel: apamcq@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/Association-des-personnes-aphasiques-de-la-Mauricie-et-du-Centre-du-Qu%C3%A9bec-340728419282830

