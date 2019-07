L’Annuel de l’Automobile 2020 – Toujours plus d’informations

Depuis 19 ans, l’Annuel de l’automobile demeure l’outil de référence le plus complet et le plus fiable pour les amateurs et les consommateurs à la recherche d’un véhicule ou simplement à l’affût des dernières nouveautés.

Cette année encore, l’imposant recueil renferme, dans les rubriques qui ont fait sa renommée, une mine d’or d’informations. En plus de passer en revue tous les modèles de l’année, l’Annuel de l’automobile y va d’une seconde opinion pour chaque véhicule analysé en plus des frais annuels de carburant, des taux de dépréciation sur trois ans et la cote verte qui identifie les modèles les plus économiques. Plus de 34 véhicules électriques sont aussi passés au peigne fin.

Une section d’occasion pour 2020

Il se fait chaque année plus d’un million de transactions de voitures d’occasion au Québec contre 450 000 voitures neuves. Pour venir en aide à tous ceux qui regardent dans le véhicule d’occasion, l’Annuel a passé en revue plus de 60 modèles dans une brochette de prix de 5 000 $ à 30 000 $. Nous vous suggérons les bons choix pour chaque tranche de prix de 5 000 $, mais aussi les modèles à éviter. Un supplément complet qui vous aidera à faire un choix éclairé en plus de notre répertoire de 45 pages sur les prix de véhicules d’occasions, une autre exclusivité de l’Annuel de l’automobile.

Reportages exclusifs

Le goût du luxe a un coût, comment distinguer l’essentiel du superflu dans l’achat de votre véhicule, les plus récentes approches dans le monde des véhicules électriques, notre chronique rétroviseur qui fait le tour de l’année automobile en actualité, des rubriques qui vous donnent de précieux conseils.

Avec Benoit Charette, Éric LeFrançois, tous les membres de l’équipe qui une fois de plus ont mis leurs talents au service du consommateur pour lui offrir 704 pages d’information fouillées sur tous les modèles d’automobiles vendues au Québec en 2020.

En kiosque dès le 1er août