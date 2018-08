L’Annuel de l’automobile 2019 en kiosque le 9 août

L’Annuel de l’automobile demeure l’outil de référence le plus complet et le plus fiable pour les amateurs et les consommateurs à la recherche d’un nouveau véhicule ou simplement à l’affût des dernières nouveautés. Cette année encore, l’imposant recueil renferme, dans les rubriques qui font sa renommée, une mine d’or d’informations. Que ce soit avec ses 272 essais routiers et leurs fiches techniques associées, son incontournable palmarès des meilleurs achats, la présentation des garanties des constructeurs et des côtes de prix actualisées ou encore à travers les conseils et précautions à prendre lors du choix d’un véhicule neuf ou d’occasion, tout y est pour séduire les passionnés d’automobiles et répondre aux besoins des lecteurs à la recherche du meilleur choix. En 2019, l’Annuel de l’automobile célèbre le 100ème anniversaire de la marque Citroën à travers des reportages exclusifs en textes et en images. L’attention est également portée sur les chefs-d’œuvre de l’automobile que l’on doit à la famille italienne Zagato et sur les machines d’un autre monde que sont les hypercars telles que la Rimac C two, la Koenigsegg Regera ou encore la Mercedes AMG Project one. Nous avons aussi des exclusivités avec l’essai de la Porsche Mission E Cross Turismo ou la nouvelle Aston Martin Vantage. Nous vous offrons une liste complète des prix du neuf, des véhicules d’occasions et garanties de constructeurs.Partout en magasin à compter du 9 août.