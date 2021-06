L’Animalerie Le Museau d’or ferme après 17 ans

L’Animalerie Le Museau d’or, une entreprise familiale fondée en 2004, doit fermer ses portes au courant des semaines suivantes. La bâtisse, dans laquelle l’animalerie est située, a été vendue pour être démolie au courant de l’été et les propriétaires de l’animalerie ayant été mis devant un fait accompli ont malheureusement dû prendre une décision rapidement. À contrecœur, ils ont pris la décision de fermer l’entreprise.

L’animalerie vivait une croissance constante depuis toutes ces années et la clientèle est de plus en plus nombreuse. La raison de la fermeture n’est donc pas du tout reliée à une faillite ni à la pandémie en cours.

«Nous avons un immense regret de devoir laisser toute notre belle clientèle que nous avons côtoyée, aidée, conseillée et guidée pendant près de 17 ans. Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos fidèles clients qui nous ont encouragés et qui ont eu confiance en nous durant toutes ces années», laisse tomber Marie-Claire Côté, propriétaire Animalerie Le Museau d’or.

«Nous sommes désolés de la situation pour tous nos clients! Nous sommes quand même heureux de tout ce que nous avons pu faire pour eux, les aider et les conseiller durant toutes ces années.»

La fermeture du Museau d’or met également fin à la Grande Collecte pour animaux créée en janvier 2017 par Kathy Côté. Ce projet existait grâce aux dons de la population qui étaient ensuite redistribués parmi les gens en situation de pauvreté de la Mauricie. «Dans la situation actuelle, nous espérons que nos chers clients comprendront que les cartes fidélités ne seront plus acceptées ni honorées à partir du 4 juin, et ce, jusqu’à la fermeture officielle».

Une vente de liquidation est également en cours.