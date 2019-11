L’ancienne usine Dayco fait place à MuraLuxe et Germain & Frère

Le complexe qui appartenait jadis à la multinationale Dayco, dans le parc industriel des Hautes-Forges, a repris vie. Acquis par Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières en 2017, il sera bientôt prêt à accueillir les entreprises MuraLuxe et Germain & Frère.

Le bâtiment, qui portera désormais le nom de «Fabrique 9600», a subi une grande transformation au cours de la dernière année afin de répondre aux besoins de ses nouveaux locataires.

«Vous savez, il y a quelques années, IDÉ Trois-Rivières a recensé trois millions de pieds carrés disponibles sur le territoire. Mon conseil d’administration et le conseil de ville ont ensuite accepté notre stratégie de récupération. Aujourd’hui, la disponibilité de l’espace industriel est passée sous la barre du million alors la récupération est très importante», a lancé le directeur général de l’organisation, Mario De Tilly.

«Ces friches, soit ces bâtiments industriels laissés à l’abandon, sont remises sur le marché et peuvent accueillir des sociétés qui offrent des emplois de qualité. On en a encore la preuve aujourd’hui avec MuraLuxe et Germain & Frère. On devrait d’ailleurs arriver à un taux d’occupation de 100% (dans l’ancien Dayco) d’ici la fin de l’année.»

Monsieur de Tilly a aussi rappelé qu’IDÉ avait maintenant 13 bâtiments qui regroupaient 70 entreprises générant plus de 400 emplois. En 2020, IDE Trois-Rivières prévoit payer 1 M$ en taxes municipales à la Ville de Trois-Rivières, ce qui en fait un des plus importants contributeurs.

Les nouveaux venus

Dans un premier temps, menée de main de maître par Dempsey Montigny, l’entreprise MuraLuxe se spécialise dans la conception et l’installation de revêtements muraux décoratifs et de revêtements de béton en époxy. Plus précisément, la PME développe une expertise dans la fabrication de panneaux d’aluminium composite imprimés et dans les revêtements d’époxy métallique pour planchers et comptoirs.

De son côté, Germain & Frère tournera une page d’histoire après plus de 115 ans d’opération au centre-ville de Trois-Rivières. Le déménagement officiel devrait se faire en janvier 2020.

Deux autres entreprises ont signifié leur intérêt de s’établir au «Fabrique 9600», mais elles ont décidé de garder l’anonymat pour le moment.

Présent lors de la visite de chantier, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, s’est réjoui de voir revivre ce vaste complexe situé à l’entrée même du parc industriel des Hautes-Forges.

«Lorsqu’on parle de continuité et fierté, en voilà un bel exemple. Comment on prend une friche industrielle, devenue un problème, ou presque, et on la transforme en opportunité? Ça, c’est grâce aux biceps économiques qu’est IDÉ Trois-Rivières et qui elle, travaille avec nos manufacturiers», a-t-il laissé tomber.

«On se retrouve avec un Germain & Frère, qui a 115 ans d’expérience, et MuraLuxe, qui est tout jeune, tout beau et tout neuf. On vient redonner sa vocation au secteur, lui redonner un aspect manufacturier. Ça donne des couleurs à notre ville.»