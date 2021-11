L’ancien Estacades se taille une place avec les Gulls

L’attaquant Morgan Adams-Moisan a obtenu officiellement son billet d’entrée avec les Gulls de San Diego, de la Ligue américaine de hockey (LAH), club-école des Ducks d’Anaheim, équipe dirigée par Joël Bouchard.

« Je suis vraiment content, commente le #15 des Gulls d’entrée de jeu. Les deux dernières années se sont passées en montagnes russes et j’aurais aimé jouer dans la LAH avant. C’était mon plan de me tailler une place avec les Gulls en allant au camp, et d’avoir forcé la main au personnel et à la direction, je suis très content! »

Au moment d’écrire ces lignes, l’ancien Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA) avait pris part à trois des cinq rencontres de l’équipe en ce début de saison. Toutefois, San Diego n’a pas connu le départ escompté avec quatre défaites au compteur.

Pendant le camp et les parties hors-concours, le Latuquois a joué son style de jeu physique en se plaçant devant le filet et en bataillant le long des rampes pour sortir avec la rondelle. Il a même jeté les gants lors de la première rencontre hors-concours. « J’ai joué ma game physique, et je me suis battu aussi pour leur montrer ce que je pouvais faire. Joël Bouchard sait ce que je peux apporter, mais je voulais montrer ce que je pouvais faire aux autres dirigeants qui ne me connaissaient pas. »

C’est lors d’une réunion d’équipe en groupe que les joueurs ont appris qu’ils seraient de l’alignement pour la saison 2021-2022 des Gulls. L’attaquant de puissance de 6’4 a eu le message du groupe d’entraîneurs de garder son jeu simple et physique, et emmener la rondelle au filet. « Joël Bouchard était content de me voir arriver à San Diego. Il m’a dit de faire ma place, que personne ne me connaissait, et de m’arranger pour que les gens se souviennent de moi. C’est ce que j’ai fait et ç’a payé parce que j’ai fait l’équipe. »

Morgan s’est trouvé un appartement à San Diego avec un coéquipier, Vincent Marleau, mais rien n’a été facile. « C’est autant difficile ici sinon plus de se trouver un appartement comparativement à Montréal. Ça n’a pas été super facile. Mais maintenant que c’est fait, on peut passer à autre chose et se concentrer sur le hockey. »

La division Sud-Ouest est assez physique. « Je vais pouvoir faire valoir ce côté-là. Mon objectif est d’être dans l’alignement le plus souvent possible et de forcer la main au coach. En gardant mon jeu simple, les points vont venir. On est une équipe offensive avec des joueurs de talents, mais physique aussi. On a un bon équilibre. »

Depuis son arrivée, il profite de la belle température à San Diego en marchant ou en allant à la plage. Il est aussi un amateur de golf. « Je ne suis pas fier de moi, je ne suis pas allé une fois jouer au golf! Mais durant le camp je ne voulais pas mettre ma tête ailleurs qu’au hockey. Mais c’est certain que je vais y aller dans les prochaines semaines. Mais c’est vraiment beau, la plage est vraiment belle, et on ne peut pas demander mieux! », conclut-il.