L’ancien conseiller municipal Michel Veillette est décédé

Michel Veillette a été conseiller du district de Pointe-du-Lac de 2001 à 2013. Depuis son départ de la politique municipale, Michel Veillette avait continué à s’impliquer dans plusieurs organisations, dont la Table de concertation Bingo de Pointe-du-Lac, la Maison des jeunes de Pointe-du-Lac et le Grand Prix de Trois-Rivières.

C’est lui qui a fondé les Seigneurs de Pointe-du-Lac, mais il était surtout reconnu pour son implication indéfectible auprès des jeunes de Pointe-du-Lac.

«Michel était très très dévoué pour son district et ne comptait pas ses heures. Il était impliqué partout, mais il avait beaucoup à cœur les jeunes. On lui doit la Maison des jeunes. Il disait que ça prenait un lieu pour que les jeunes puissent se réunir. Je me souviens qu’il a organisé des tournois bénéfices et beaucoup de collectes de fonds pour que le projet voie le jour. Il avait plein de projets! C’était un gars extraordinaire, dévoué et humain. C’est une très grosse perte», témoigne Jean-Marc Bergeron, ancien directeur du cabinet du maire et ancien directeur des loisirs à la Ville de Trois-Rivières.

L’une de ses grandes réalisations consiste la construction du centre des loisirs à Pointe-du-Lac, finalement inauguré en 2015. Le centre a d’ailleurs été nommé en son honneur.

«Michel disait que si les jeunes bougent, ils ne feront pas de mauvais coups. C’est pour cette raison qu’il a, entre autres, voulu qu’il y ait un gym de boxe dans le complexe. Il a son empreinte à Pointe-du-Lac. Ce sera bizarre de ne plus le voir. Ça va demander des gens pour assurer une relève à ses implications. C’est une surprise d’apprendre son décès. Je m’attendais à le voir au Grand Prix de Trois-Rivières, la fin de semaine prochaine», souligne François Bélisle, conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac.

Son engagement de longue date auprès des jeunes lui a valu une médaille de l’Assemblée nationale en 2018. Il a cumulé plus de 40 années de bénévolat au sein de sa communauté.