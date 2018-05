Les Jeux FADOQ régionaux 2018 s’amorceront lundi

Les Jeux FADOQ régionaux 2018 prendront leur envol lundi matin. Ces jeux, offerts aux 50 ans et plus, répondent à toutes les clientèles et couvrent plus d’une dizaine de disciplines tels que le golf, les quilles, les dards, la pétanque et le whist militaire.

Les Jeux FADOQ de la Mauricie sont officiellement ouverts à tous les membres FADOQ de la région et se dérouleront du 21 mai au 1er juin, à Trois-Rivières. Les sites pourront accueillir plus de 1000 participants.

Plusieurs disciplines telles que la pétanque-atout et le pickleball auront lieu au Colisée de Trois-Rivières, ainsi qu’à la Bâtisse industrielle. Le responsable des Jeux

FADOQ en Mauricie, Richard Lahaie, a expliqué que les membres se sont manifestés en grand nombre et avec beaucoup d’enthousiasme pour s’inscrire, en équipe ou en individuel.

Yanik Lefebvre considère les jeux régionaux de la FADOQ de la Mauricie comme une excellente initiative offrant une grande panoplie d’opportunités aux gens de 50 et plus de se dépasser dans une ou même plusieurs activités qu’ils aiment.

«En choisissant de vous inscrire à ces jeux et en vous préparant pour votre ou vos épreuves, vous avez opté pour une vie active ou, encore mieux, pour une vie physiquement active. Je vous en félicite! Il s’agit d’une excellente façon d’investir sur votre bien-être au quotidien», ajoute le responsable des programmes de promotion des saines habitudes de vie, dont le programme Viactive, au sein de la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec.