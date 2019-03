Lancement du livre Le peuple arpenteur

Dans le cadre de la programmation du Salon du Livre de Trois-Rivières, la Coopérative de solidarité Les Affranchis organisait le lancement officiel du livre Le peuple arpenteur. Les partenaires ayant contribué à rendre le projet possible se sont réunis pour l’occasion afin de célébrer l’œuvre et de rendre hommage aux artistes de la région qui y ont légué une création.

Ce livre d’Artiste a été créé par la Coop les Affranchis, en collaboration avec Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska, grâce au soutien de Culture Trois-Rivières. Il rassemble les œuvres littéraires et visuelles de 54 artistes d’origines et de réalités différentes, notamment des artistes établis, artistes émergents, artistes de l’ombre et des rues, artistes de la grande marge sociale.

Ce projet créatif qui explore le thème de l’émancipation était premièrement un prétexte pour créer des rencontres significatives qui ne se produisent habituellement pas au quotidien. Au centre de jour de Point de Rue, des ateliers d’écriture dirigés par des artistes ont permis à des personnes rejointes par l’organisme d’oser la création, leur permettant ainsi de se définir autrement.

Le peuple arpenteur s’est vu remettre, le 14 mars denrier, le prix Initiative culturelle de l’année au Gala Arts Excellence de Culture Mauricie, remis par Télé-Québec.