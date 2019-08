Lancement du 3e agenda familial Leucan : objectif de 20 000 $

C’est dans le cadre d’un 5 à 7 festif au cinéma Le Tapis Rouge que Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec a procédé, jeudi, au lancement de son agenda familial. L’objectif est d’amasser 20 000 $ pour soutenir les enfants atteints de cancer de la région et leur famille avec la vente de cette troisième édition de l’agenda.

Au-delà de cet objectif financier, Leucan souhaitait faire vivre une belle expérience aux familles. Petits et grands ont joué aux mannequins le temps d’une journée. Maquillage, coiffure, photographe professionnelle, tout était au rendez-vous pour une séance photo mémorable.

«On ne voulait pas faire un calendrier pour faire un calendrier. On tenait à ce que ce soit axé sur la famille et que ça reflète bien nos deux missions qui sont d’amasser des sous et de prendre soin des familles», explique Annie Brousseau, directrice générale de Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec.

Pendant plusieurs mois, l’organisme et ses partenaires ont multiplié leurs efforts pour faire de ce projet une réussite. «On travaille là-dessus depuis le mois de décembre, indique Mme Brousseau. Cette soirée de lancement, c’est l’aboutissement de tellement d’efforts. C’est aussi une occasion de mettre en vedette les familles. Ce sont nos stars de la soirée.»

Lors du lancement, les photos de chaque mois ont été dévoilées sur un écran géant. L’agenda est un planificateur s’étalant d’août 2019 à août 2020 avec de grandes cases pour chaque journée afin d’y écrire les activités et rendez-vous de tous les membres de la famille.

L’agenda est en vente au coût de 20 $ (taxes incluses) au bureau régional de Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec (rue Bellefeuille à Trois-Rivières) ainsi qu’en ligne au coût de 25 $ (taxes et livraison incluses) au https://secure.webleucan.com/registrant/TicketingCatalog.aspx?eventid=243605&LangPref=fr-CA.

Un total de 2 000 copies sont en circulation. Dans la région, il est également possible de s’en procurer dans les pharmacies Proxim, les Canadian Tire et au centre commercial Les Rivières.

Mentionnons en terminant que ce projet a été rendu possible grâce à l’implication de plusieurs partenaires, dont Les Hebdos Mauricie – Rive-Sud, la photographe Geneviève Trudel et Catherine Cloutier du salon de coiffure l’Excentrik.