Lanaudière accueille le Défi-Vélo La Coop 2019

Ce sont les 24 et 25 août prochains que se tiendra, dans la région de Lanaudière, le Défi-Vélo La Coop 2019. L’hôte de cette 6e édition est Novago Coopérative, laquelle compte plus de 500 employés. Selon Dany Côté, directeur général de la coopérative, il est capital pour nos membres et nos employés de s’impliquer dans la communauté.

«Le Défi-Vélo est principalement organisé pour lever des fonds» précise Gaétan Desroches, chef de la direction de La Coop fédérée. Il ne s’agit pas d’une compétition ou d’une course. Les cyclistes sont invités à parcourir un total de 200kilomètres, à raison de 100 kilomètres par jour. Différents pelotons seront formés pour permettre à chaque participant de compléter le trajet à son rythme. «Que ce soit à 5, à 10 ou à 25 kilomètres à l’heure, tous les cyclistes y trouveront leur compte», ajoute Gaétan Desroches.

Une aide appréciée

L’objectif visé par le Défi-Vélo La Coop 2019 est de 300 000$. Grâce à cet événement, cinq organismes de la région de Lanaudière recevront une partie de cette somme, pour mener à bien leurs activités de bienfaisance. Les organismes sélectionnés sont : Centraide Lanaudière, Au cœur des familles agricoles, la Fondation Adapte-Toit, le Club des petits déjeuners, section Lanaudière et la Fondation BAnQ. Il est à noter que la totalité des fonds amassés est versée à ces organismes de bienfaisances.

Il serait presque impensable de pouvoir tenir un tel événement sans l’implication des employés de Novago Coopérative. Ce sont eux, à titre de bénévoles, qui veillent à la logistique comme la distribution des repas, l’exécution du tracé du parcours et tous les autres aspects reliés à cet événement. D’ailleurs, la majorité des 170 cyclistes prenant part au Défi-Vélo sont des membres de la coopérative de la région de Lanaudière.

4 objectifs précis

La Coop fédérée poursuit des objectifs bien précis en tenant un tel événement. D’abord, cette activité encourage les participants à coopérer et à s’impliquer dans leur communauté. Le Défi-Vélo permet aussi de laisser une empreinte positive dans les régions en appuyant financièrement des organismes locaux. Cet événement sportif est également une occasion de rassembler les employés et les administrateurs au sein d’une même activité de financement. Finalement, tous les participants peuvent profiter de l’occasion pour repousser leurs limites et maintenir une bonne santé.

C’est beaucoup plus qu’une fierté pour La Coop fédérée de s’engager de cette manière puisqu’elle a à cœur les régions du Québec. Cela explique pourquoi le Défi-Vélo La Coop se déroule chaque année dans une région différente et qu’il est organisé en collaboration avec des coopératives affiliées. Au cours des dernières années, le Défi-Vélo s’est d’ailleurs arrêté dans les Cantons-de-l’Est et dans le Bas-Saint-Laurent.

Il faut souligner que La Coop fédérée et ses divisions ont remis ensemble plus de 5 millions de dollars en dons et en commandites au cours de la dernière année.

