L’Amphithéâtre et Culture Trois-Rivières suspendent leurs activités

À la lumière de l’évolution de la situation concernant la COVID-19 et sous les recommandations gouvernementales d’annuler tout rassemblement de plus de 250 personnes, la Corporation des Évènements de Trois-Rivières et Culture Trois-Rivières sont dans l’obligation de suspendre leurs activités prévues jusqu’à nouvel ordre.

Les deux organisations travaillent activement au report des spectacles et événements touchés par ces mesures et entreront en contact avec la clientèle dans les jours précédents leur événement. La clientèle sera tenue informée quotidiennement à ce sujet.

La Corporation des Évènements et Culture Trois-Rivières s’en remettront aux autorités compétentes et suivront les directives concernant la situation. Dans l’éventualité d’un report d’un événement ou spectacle, les détenteurs de billets auront l’option de conserver leurs billets ou demander un remboursement.

Les clients désirant se procurer des billets pour tout événement et spectacle ont toujours accès aux plateformes de vente habituelles. Pour toute information, veuillez vous référez aux sites web des deux organisations ainsi que leurs page Facebook.