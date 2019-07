L’Amphithéâtre Cogeco prend le virage des verres réutilisables

Fini les verres de plastique à l’Amphithéâtre Cogeco! La Corporation des Événements de Trois-Rivières a décidé d’éliminer la totalité des verres de plastique à usage unique des bars de l’Amphithéâtre afin d’opter pour un système de verres réutilisables consignés.

La Corporation estime que cette initiative permettra de supprimer plus de 45 000 verres de plastique annuellement. L’Amphithéâtre devient également la première salle de spectacle de plus de 3500 places du Québec à adopter un tel système. Notons que l’option du verre réutilisable était offerte aux spectateurs l’été dernier.

Offerts en trois formats selon la boisson choisie, les verres réutilisables sont disponibles aux bars de l’Amphithéâtre en échange d’une consigne de 2 $. Le client achète donc la boisson de son choix et donne 2 $ supplémentaire en consigne pour son verre.

Après avoir consommé sa boisson, le client peut reprendre une nouvelle boisson dans son verre ou demander à échanger celui-ci sans frais, ou encore le retourner aux bars pour se faire rembourser son 2 $.

Les deux soirées tests les 13 et 14 juin derniers se sont aussi avérées un succès auprès de la clientèle.

«Même en étant très confiants de l’efficacité et de l’importance de notre projet, nous étions fébriles de voir la réaction des spectateurs présents lors des deux premières représentations estivales à l’amphithéâtre. Cette dernière a dépassé toutes nos attentes! Les clients ont non seulement répondu positivement à ce changement, mais nombreux sont ceux et celles qui ont tenu à féliciter l’initiative de notre organisation», souligne le président du conseil d’administration de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières, Roger Picard.