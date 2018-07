L’Allumeur de réverbères sur les traces de l’incendie de 1908

Crédit photo : Photo courtoisie

TOURISME. 22 juin 1908. Le centre-ville de Trois-Rivières était détruit par l’un des plus importants incendies du 20e siècle. C’est à cet événement historique d’envergure dans l’histoire de la Cité de Laviolette que s’attarde l’Allumeur de réverbères tout l’été.

Le brasier avait été déclenché par une allumette en feu qui a malencontreusement tombé dans un tas de foin et de copeaux de vois. En quelques instants, le feu prenait de l’ampleur, ravageant le centre-ville en à peine 12 heures.

Au rythme de cette balade urbaine empreinte d’anecdotes, de contes et de récits de vie du passé industriel et historique de la ville, le conteur et comédien trifluvien Steve Bernier reprend les traits de son personnage et entraîne les participants dans une marche à pied aux limites de l’incendie, question d’en constater l’ampleur.

L’activité sera présentée jusqu’au 1er septembre.

Notons que la ballade se fait sur réservation seulement. Les départs ont lieu dès 19h08 au bureau d’information touristique de Trois-Rivières, situé sur la rue Notre-Dame Centre. Info et réservation: 819 375-1122