L’album du renouveau

La pandémie de ­Covid-19 se vit difficilement pour de nombreuses personnes, mais pour ­Siméon, cela a été l’occasion de retrouver le goût pour la musique et l’écriture. Il en a ressorti son deuxième album, ­Présages, paru le 4 février dernier.

« J’ai fait de grands changements dans ma vie au début de la pandémie. Je me suis posé beaucoup de questions : ­est-ce que je fais bons choix ou non ? J’ai été aux prises avec des problèmes de dépendance pas mal toute ma vie. J’ai eu la volonté de changer », confie l’­auteur-compositeur-interprète originaire de ­Trois-Rivières au bout du fil.

Il venait de traverser une période d’un an lors de laquelle il n’a pas composé de chanson. Il avait perdu le goût de la musique et de l’écriture. En fait, il n’avait plus envie de quoi que ce soit. « Ça m’a fait peur, mais ça m’a aussi confronté. Je me suis demandé ce que j’avais envie de faire : continuer comme ça ou me prendre en main. »

Au début de la pandémie, assis au piano, ­Siméon a recommencé à écrire des chansons. Celles de ce deuxième album. « ­Après ces changements dans ma vie, j’étais plus positif et j’avais une meilleure vision de mon avenir. Recommencer à écrire de la musique m’a permis de me sortir la tête de l’eau. En six mois, j’ai écrit 19 chansons pour en garder 12 au final. Je l’avais en moi, mais je manquais de motivation, de jus pour le faire. »

Siméon s’est éloigné des sonorités plus folk de son premier album pour plonger dans des claviers texturés aux accents vintages, avec quelques inspirations de ­Tears for ­Fears, ­David ­Bowie, ­Nine ­Inch ­Nails et ­Simply ­Red au passage. Les amateurs de jeux vidéo pourront aussi entendre quelques clins d’œil et influences musicales provenant de trames sonores de plus vieux jeux vidéo. Il y aborde l’ennui, le recommencement, les relations amoureuses, le rapport complexe à la bouteille, l’envie de vivre et autres fragments de vie qui ont peuplé son quotidien.

« J’ai écrit des chansons par rapport à mon quotidien. C’est très autobiographique. Pour moi, la musique est un échappatoire. C’est ma thérapie personnelle et ça me permet d’aller au fond des choses. Musicalement, je suis très éclectique dans mes styles et je ne voulais pas me répéter et faire le même type d’arrangements que sur mon premier album. Au final, c’est très imagé et empreint de textures sonores atmosphériques. C’est une façon de retourner à la base, à la musique que j’écoutais dans l’enfance et à ces émotions qui nous font du bien. »

« ­Quand j’écris, c’est la musique qui me vient en premier, ­poursuit-il. C’est souvent ce que la musique me fait ressentir qui devient le sujet de la chanson. Chaque chanson de l’album me donnait une émotion qui me faisait penser à un thème. C’est ce qui me transporte. Ça va aussi avec ce que j’écoute. »

Mais même s’il aborde des thématiques plus sombres sur l’album ­Présages, ­Siméon y laisse aussi transparaître de la lumière, de l’espoir.

L’­auteur-compositeur-interprète a maintenant hâte de partir en tournée avec les deux versions de son spectacle. Il proposera une version solo, s’accompagnant au piano, tandis que la deuxième version du spectacle sera présentée dans une formule trio électro.

« ­La version solo permet de montrer la genèse des chansons puisqu’elles ont été écrites au piano à l’origine. Ça prend tout son sens et je suis plus en mesure d’expliquer d’où vient tout ça. En parallèle, le spectacle en trop électro permet d’offrir un spectacle plus vivant et plus dansant », ­conclut-il.

L’album ­Présages est disponible sur les plateformes numériques.