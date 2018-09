Lajoie et Triebold, en première place des C2

Steve Lajoie et Andy Triebold semblent indétrônables. Les vainqueurs des deux premières étapes de la Triple couronne remportent la première manche de la Classique internationale de canots de la Mauricie.

Ils ont fini premiers avec un chrono de 4 :56 :07. Guillaume Blais et Samuel Frigon ont droit à la deuxième place, affichant un temps de 5 :00 :54. En troisième, Tommy Pellerin et Weston Willoughby, qui ont complété les 75 km liant La Tuque à Mattawin avec 5 :04 :45.

La course n’a pas toujours été évidente : le vent était de face et Steve Lajoie estime ça n’a peut-être pas aidé les canotiers. «En étant seuls tout le long, c’est sûr qu’il faut combattre le vent. En arrière, ils étaient deux et peut-être que ça les a aidés », pense-t-il.

Steeve Lajoie et Andy Triebold maintiendront le rythme pour les deux prochaines étapes. Lajoie se disait confiant de parvenir à conserver la tête.

Le départ sera donné demain pour les C2 à 10h30, du pont de Mattawin.

Résultats complets ici