Lagwagon s’ajoute à la programmation du FestiVoix

Les festivaliers du FestiVoix de Trois-Rivières seront de nouveau conviés à un week-end punk rock cet été. Après l’annonce de la venue de Rise Against le 27 juin, voilà que le groupe mondialement connu Lagwagon s’ajoute à la programmation le 26 juin 2020 pour présenter une soirée punk explosive. La formation Lagwagon a vu le jour en 1988 en Californie. Porté par la voix de Joey Cape, le stype du groupe est caractérisé par son punk rapide et mélodique. En 30 ans de carrière, Lagwagon est devenu l’un des groupes phares du mouvement punk, avec sa batterie incisive et ses guitares puissantes. Ce concert, comme celui de Rise Against, est inclut dans la programmation régulière accessible à l’achat du passeport au coût de 49$ ou avec le billet journalier (32$). Également, 200 billets seront en vente dans une zone avant-scène au coût de 75$. Les billets et passeports sont en vente au www.festivoix.com ou au bureau du FestiVoix de Trois-Rivières (argent comptant seulement). D’autres annonces concernant la programmation musicale 2020 du FestiVoix auront lieu le 4 février prochain dès 18h.