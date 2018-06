L’agrandissement de l’école Notre-Dame confirmé

Crédit photo : Photo Patrick Vaillancourt

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL. La cour de l’école primaire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel était bondée d’élèves, de professeurs, de parents et de dignitaires pour entendre le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport annoncé l’agrandissement de l’école avec l’ajout de huit classes ainsi qu’un gymnase pour un investissement de 8,3 M$.

Lorsque le ministre Proulx a prononcé les mots magiques, les membres du Comité de mobilisation pour l’agrandissement de l’école Notre-Dame ont bondi en festoyant et en s’enlaçant les uns les autres.

«Vous avez fait la démonstration que vous pouviez faire une mobilisation parfaite, une mobilisation qui fait école, c’est le cas de le dire. L’éducation doit être une priorité pour les enfants qui sont le futur de notre société. Vous avez fait tout ce qu’il fallait pour que je n’aie aucun autre choix. Merci de tenir le flambeau de votre école», a souligné le ministre Proulx au comité.

« Vous pouvez dire victoire, vous avez gagné votre bataille, mais vous l’avez fait avec beaucoup de classe, poursuit la ministre du Tourisme et responsable de la Mauricie, Julie Boulet. Vous étiez pertinents avec vos arguments. Chapeau à toute votre équipe! »

Le député de Saint-Maurice Pierre Giguère soulignait que ce n’était pas la première fois qu’une demande d’agrandissement était demandée. « C’est avec la mobilisation que tout a commencé. On a établi un plan de match positif pour la communauté. Vous avez travaillé avec respect. Ç’a été identique à Saint-Boniface. »

La présidente du Comité de mobilisation, Marylène Ménard était très émotive lorsqu’elle a pris la parole pour parler aux enfants qu’elle nomme affectueusement ses cocos.

«L’annonce d’aujourd’hui ça va vous permettre d’avoir de l’espace où vous allez pouvoir dîner, circuler dans les corridors en sécurité. Juste d’y penser je respire déjà pour vous autres. Huit classes, un gymnase, c’est au-delà de nos espérances. C’est inespéré! Je suis soulagée pour les familles de Mont-Carmel et pour les nouvelles familles qui veulent s’installer en sachant que leurs enfants pourront aller à l’école ici.»

Mme Ménard a aussi remercié le travail de l’équipe-école, des membres du comité, des élus, ainsi qu’aux gens de la Commission scolaire de l’Énergie.

Le président de la Commission scolaire de l’Énergie, Jean-Yves Laforest, a évoqué la possibilité que l’agrandissement soit réalisé pour la rentrée 2020.

***

Près de 37 M$ pour la Mauricie et le Centre-du-Québec

En plus de la somme de 8,3 M$ pour l’école Notre-Dame, le ministre Sébastien Proulx a également annoncé 7,07 M$ pour la démolition et la reconstruction de l’école primaire Marquis située à Saint-Célestin avec l’objectif d’accueillir les élèves handicapés ou des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage de la région; 6,4 M$ pour l’agrandissement de quatre classes et d’un service de garde à l’école Saint-Joseph de Maskinongé comprenant un Lab-école; ainsi que deux projets à Drummondville d’un total de 14,87 M$.

«Sur la Rive-Sud pour dossier de l’école Saint-Célestin, on devait déplacer des élèves parce qu’on ne pouvait pas les accueillir pour des enjeux de génie civil, alors l’école sera reconstruite. Les sont réservées pour l’école. La Commission scolaire fera des choix à l’égard du bassin d’enfants EHDAA qui étaient dans cette école et qui sont délocalisés », ajoute le ministre Sébastien Proulx.

Cette nouvelle a été accueillie avec joie par le maire de la municipalité, Raymond Noël.

« On a travaillé fort pendant la dernière année. Il y a un an on apprenait que notre école devait être fermée avec 152 élèves qui devaient aller dans trois écoles différentes. C’était une commotion, surtout que Saint-Célestin est en progression. On a plus d’entrées à la maternelle que de sortie en 6e année. Je suis content pour nos enfants, pour les parents, pour l’avenir. J’aimerais que ça soit fait pour septembre 2019, mais sinon ça sera en 2020. La participation citoyenne a été importante aussi. »