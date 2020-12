L’AGE UQTR questionne le processus de sélection des recteurs

L’Association générales des étudiants (AGE) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) offre ses félicitations au nouveau recteur de l’institution, Christian Blanchette. L’AGE espère que ce mandat sera l’occasion pour le nouveau recteur de placer les enjeux étudiants au centre des décisions qu’il prendra.

L’exécutif de l’AGE s’interroge toutefois sur les étapes menées par le comité de sélection.

«Ce que nous savons avec certitude, c’est qu’une seule candidature a été soumise à la consultation auprès de la communauté universitaire. Au moment de choisir un nouveau recteur, le représentant de notre université, ne serait-il pas pertinent d’avoir plus deux candidats? Compte tenu du fait que nous tenons aux principes liés à la transparence et à la démocratie, ne faudrait-il pas entamer une réflexion institutionnelle quant au choix de ce comité, ou du moins sur les motivations dans le ou les choix soumis par ledit comité à la communauté universitaire? Ces questions ne remettent pas en doute la légitimité et les compétences de M. Blanchette, mais nous pensons que l’université doit rester un lieu ouvert aux questionnements et où l’esprit critique l’emporte sur le statu quo.»

«Nous espérons rencontrer le plus rapidement possible M. Blanchette, afin d’exposer les attentes et les préoccupations étudiantes pour la session à venir. Nous demeurerons un collaborateur critique face aux choix que fera l’administration universitaire en matière de condition étudiante», conclut l’AGE UQTR.